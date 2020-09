Yksikään toimija ei pysty muuttamaan alaa yksin, ja siksi tarvitaan yhteistyötä.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien projektipäälliköiden kirjoitus (HS Mielipide 20.9.) taloyhtiöiden tietojen hajanaisuudesta oli nappiosuma. Kuten kirjoittajat toivat esiin, nykytilanne ei ole taloyhtiöiden osalta hyvä. Tarvittavat tiedot ovat pirstaloituneet, eikä edes digitaalisessa muodossa oleva tieto ole tehokkaasti taloyhtiöiden, asukkaiden tai muidenkaan hyödynnettävissä.

Onneksi koko kiinteistö- ja rakentamisala on havahtunut tähän ongelmaan. Yksikään toimija ei pysty muuttamaan alaa yksin, ja siksi tarvitaan yhteistyötä. Kira-digikokeiluhankkeessa alan toimijat, ympäristöministeriö ja kunta-ala etsivät kokeillen uusia ratkaisuja. Samalla Vastuu Group on kehittänyt Platform of Trust -alustan, jonka tavoitteena on saada rakennetun ympäristön data virtaamaan. Rakennetun ympäristön viranomaisrekisterien kehittäminen yhteiseksi alustaksi on myös käynnistetty ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa.

Tieto ei kulje, jos ei ole luottamusta. Tällöin on myös houkuttelevaa tyytyä osaoptimointiin. Platform Of Trust sai Business Finlandilta kasvumoottorirahoituksen vuonna 2018 ja on siitä lähtien kehittänyt yhteisöpohjaista mallia alan datan ja digitaalisten palvelujen edistämiseen. Kuten nimikin kertoo, luottamus dataan on keskiössä.

Alusta on kuitenkin vain mahdollistaja – vaikkakin välttämätön sellainen. Siksi olemme kiinteistöalan vaikuttajien kanssa parhaillaan työstämässä koko alan yhteistä datan pelikirjaa. Kirjan avulla sovitaan alalle pelisäännöt datan jakamiseen, jota voidaan toteuttaa käytännössä yhteisen alustan avulla.

Mukana kirjaa työstämässä on järjestöjä, viranomaisia, ohjelmisto- ja datatuottajia, alan kouluttajia sekä alan yksityisiä toimijoita, kuten isännöitsijöitä ja huoltoyhtiöitä.

Mielipidekirjoituksessa mainitut Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke ja Taloyhtiön dataopas ovat mitä mainioimpia yhteistyökumppaneita suunnittelemallemme yhteiselle datan pelikirjalle ja alustalle. Luottamuspohjaisen yhteistyön kautta voidaan yhdessä parantaa taloyhtiöiden tiedolla johtamista ja sitä kautta asukkaiden arkielämän sujuvuutta ja ilmastovastuullisuutta.

Lars Albäck

toimitusjohtaja, Vastuu Group oy

Toni Luhti

toimitusjohtaja, Platform of Trust oy

Teemu Lehtinen

toimitusjohtaja, Kira-Innohub ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.