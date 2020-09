Hoitojaksot Terhokodissa tukevat sekä sairastavan että läheisen jaksamista.

Als on voimakkaasti elinikää lyhentävä lihastauti, joka kuormittaa sairastunutta ja läheistä monin tavoin. Edetessään sairaus vaikuttaa kykyyn liikkua, hengittää ja kommunikoida.

Hoidon ja muun tuen (apuvälineet, sosiaaliturva) kokonaisuus on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Als-tautia sairastava henkilö toivoo ja odottaa hoitopaikalta vahvaa osaamista, psyykkistä tukea, kokonaisuuden hallintaa sekä oikea-aikaisia toimenpiteitä sairauden edetessä.

Olemme lukeneet huolestuneina uutisia Terhokodin toiminnan loppumisuhasta. Monelle als-tautia sairastavalle Terhokodin hoito ei rajoitu elämän viimeisiin hetkiin osastolla, vaan kotiin vietävä hoito ja tuki mahdollistavat asumisen kotona tai tutussa hoitokodissa.

Terhokoti koordinoi kokonaisvaltaisesti tuen kokonaisuutta, mikä luo turvallisuutta ja tukee selviytymistä arjessa. Toiminta- ja liikkumiskyvyn ja voimien heikentyessä mahdollisuus saada lääkäri tai hoitaja nopeastikin kotiin on ratkaisevan tärkeää.

Myös läheiselle on helpottavaa pystyä luottamaan siihen, että omainen on hyvissä käsissä. Hoitojaksot Terhokodissa tukevat sekä sairastavan että läheisen jaksamista. Osaavien hoitajien tuella kuolemakin on luonnollinen asia, jota ei tarvitse pelätä. Jokaisen henkilökunnan jäsenen työpanos on mittaamattoman arvokas.

Kuolemaan johtavaa sairautta sairastavalla ihmisellä on oikeus saada asiantuntevaa, kokonaisvaltaista ja inhimillistä palliatiivista ja saattohoitoa. Terhokodin tarjoama tuki on monelle als-tautia sairastavalle ja läheiselle ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Liisa Rautanen

puheenjohtaja

Kaisu Lähteenmäki

Als ja elämä -hankevastaava

Uudenmaan lihastautiyhdistys

