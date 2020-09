Suomen näkemyksen mukaan ydinaseiden vähentäminen asteittain ydinasevaltojen välisillä neuvotteluilla on ainoa realistinen tie.

Kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Erkki Tuomioja (sd) katsovat (HS Mielipide 26.9.), että Suomen tulisi liittyä kaikki ydinaseet kieltävään sopimukseen. Sopimus tulee voimaan, kun 50 maata on sen ratifioinut. Kirjoittajat arvioivat tämän tapahtuvan vielä kuluvan syksyn aikana. Suomella olisi heidän mielestään mahdollisuus toimia vaa’ankieliasemassa ja näyttää niin muille Pohjoismaille kuin EU-maillekin esimerkkiä liittymällä sopimukseen.

Perustelu on uusi ja mielenkiintoinen. Tähän asti sopimuksen kannattajat ovat vaatineet liittymistä sillä perusteella, että Suomi on jäämässä yksin. On vedottu varsinkin Ruotsin esimerkkiin. Ruotsi tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin – se ei lopulta allekirjoittanut sopimusta eikä aio sitä ratifioida. EU-maista sopimuksen ovat ratifioineet ainoastaan Itävalta ja Irlanti. Yksikään muu EU-maa ei ole siihen liittymässä.

Ydinasevallat ja niiden liittolaiset – valtaosa EU-maista – vastustavat sopimusta. Monet muutkin ovat skeptisiä. Sopimukseen ei kuulu yhtään maata, jolla itsellään olisi ydinaseita. Ydinaseettomien maiden keskinäinen sopimus ei vähennä yhtään ydinasetta. Suomen näkemyksen mukaan ydinaseiden vähentäminen asteittain ydinasevaltojen välisillä neuvotteluilla on ainoa realistinen tie.

Kirjoittajat väheksyvät ydinaseiden leviämistä estävän sopimuksen (NPT) merkitystä. Tärkeimmät ydinasevallat ovat sen osapuolia. NPT velvoittaa ne neuvottelemaan ydinaseiden riisunnasta. Ydinsulun olemassaolo on edellytys sille, että ydinasevallat ylipäätään sitoutuvat neuvottelemaan. Asteittaista vähentämistä on tapahtunut. Maailmassa on ydinaseita liikaa mutta huomattavasti vähemmän kuin NPT:n voimaan tullessa vuonna 1970.

NPT on Suomen etujen mukainen riippumatta siitä, missä tahdissa ydinaseita riisutaan. Ydinaseet kertarysäyksellä kieltävä sopimus ei ole.

Pasi Patokallio

Aapo Pölhö

aseidenriisuntaan perehtyneitä suurlähettiläitä (eläkkeellä), Helsinki

