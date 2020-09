Mekaaninen malli ei palvele työnhakijoita, työnantajia eikä työllisyyttä tai julkista taloutta.

On oikein, että työvoimapalveluissa kannustetaan työnhakuun. Niille, joilla on hyvät valmiudet ja vahva ”turnauskestävyys”, tämä on välittämistä. He kestävät sen, että valtaosaan hakemuksista ei tule vastausta eikä haastatteluihin kutsuja, ja mahdolliset haastattelut voivat olla aika hämmentäviä, jopa tyrmääviä kokemuksia. He kestävät senkin, että lukuisista yrityksistä huolimatta työpaikkaa ei saa.

Entä ihmiset, joilla ei ole vahvoja valmiuksia, jotka eivät ole sukkelia ja ketteriä ja joiden itsetunto ei ole vahvalla pohjalla? Työttömyys on heille karu asia. Siinä tilanteessa välittämiseltä ei tunnu se, että velvoittava työnhaku tuo jatkuvasti hämmennystä, epätietoisuutta ja itsetuntoa syöviä tilanteita. Ne saattavat nopeasti johtaa ihan muuhun suuntaan kuin työmarkkinoille.

Me ihmiset olemme hyvin erilaisia valmiuksiltamme ja kestokyvyltämme. Toisia samat kokemukset vahvistavat ja toisia musertavat. Työnhakijoilta haluamme edellyttää aktiivisuutta oman työllistymisen eteen, sekin on selvää. Mutta mekaaninen malli ei palvele työnhakijoita, työnantajia eikä työllisyyttä tai julkista taloutta. Siksi on hyvä, että työnhakuvelvoitteeseen kytketään nyt te-palvelussa tapahtuvaa harkintaa ja työnhakijan tukemista.

Meidän on tietenkin välitettävä talouden kestävyydestä ja työllisyysasteesta. Ja meidän on huolehdittava työnvälityspalveluista. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että työmarkkinat eivät muserra niitä nuoria tai vanhempia työnhakijoita, joille työllistymisen kynnys on todella korkea ja jotka tarvitsevat apua sen ylittämiseen.

Harri Jokinen

eläkeläinen, Hämeenlinna

