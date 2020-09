Aktiivimalli kolmonen vaikuttaa työssäkäyntiin, ei niinkään työttömyyteen.

Valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen perusteli (HS 17.9.) pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen esittelemän työnhakumallin hyväksymistä pelotevaikutuksella.

Tutkimukset osoittavat Kärkkäisen mukaan, että uskottava uhka sanktioista saa ihmiset panostamaan nopeaan työllistymiseen tai työpaikkansa säilyttämiseen.

Tuntuu uskottavalta, että uhka saa ihmiset kirjoittamaan hakemuksia, mutta selvää ei ole, miten hakemusten lähettäminen johtaa työllistymiseen. Päättääkö työnantaja hakemuksen nähtyään, että nyt laajennamme tuotantoa, jotta tämä hakija saa työtä? Miten hakemukset luovat työpaikkoja? Entä miksi työnantajat palkkaisivat juuri työttömiä, jos työelämään vasta tulossa olevia, alanvaihtajia tai maahanmuuttajia olisi saatavilla?

Asiantuntijoista, poliitikoista, työmarkkinajohtajista ja viranhaltijoista koostuva koneisto tuntee huolta työttömyydestä ja kehittelee jatkuvasti uusia menetelmiä, joilla työttömiä ”patistellaan”, ”pelotellaan” ja ”uhataan”. Suuren ja arvovaltaisen vaikuttajajoukon toimeenpanema pelottelu ja uhkailu ei varmaankaan olisi tarpeen, jos uhkailun kohteet olisivat aktiivisia ja hakisivat työtä pelottelemattakin.

Uhkailun funktiona on todistaa, että uhattavat ovat epärehellisiä ja passiivisia, kontrollia ja patistelua tarvitsevia lintsareita. Miksi työnantajat palkkaisivat ihmisiä, jotka eivät tee mitään patistelematta ja pelottelematta, jos muita on saatavilla? Työttömien pelottelun työllistävä vaikutus jää epäselväksi, varsinkin kun työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja.

Sen sijaan Kärkkäisen maininta tutkimustuloksista, jotka osoittavat, että työttömien uhkailu saa työssä käyvät panostamaan työpaikkansa säilyttämiseen, tuntuu meistä tavallisistakin ihmisistä ymmärrettävältä. Monet tuntisivat häpeää työttömäksi jäämisestä, vaikka politiikan julkisuus ei heitä häpäisisikään. Kun se häpäisee, niin panostamishalut nousevat.

Aktiivimallien varsinainen vaikutus on siinä, että häpäisyllä peloteltavat ihmiset todennäköisesti suostuvat työolojen huononnuksiin, epäeettisiin työtehtäviin ja tuleviin uusiin kilpailukykysopimuksiin.

”Työllisyystoimet” ovat tarkoittaneet viime vuosien julkisessa keskustelussa yksinomaan työttömiin kohdistettuja toimia. Kansalaiset saavat päätellä tästä, että työttömyys on työttömien syytä. Työttömiä syytetään sellaisesta, mihin he eivät voi vaikuttaa.

Se, että pääministeri Sanna Marin (sd) lähti jatkamaan pääministeri Juha Sipilältä (kesk) kesken jäänyttä aktiivimalli kakkosta malli kolmosella, vei uskon politiikan pienenkin muuttamisen mahdollisuuteen.

Pertti Julkunen

yhteiskuntatieteiden tohtori

Tampere

