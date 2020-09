Henkinen kasvu on mantra, jota tarjotaan ratkaisuksi kaikenlaisiin sairauksiin – Tuloksena on pahimmillaan syyllistäminen ja lääkkeiden demonisointi

Muodikkaaksi sairauskertomukseksi on noussut länsimaista medikalisaatiota kritisoiva mallitarina, jossa paraneminen nähdään henkisenä kasvuna.

Makasin pimeässä huoneessa kylmä kääre otsalla, kun ajatus juolahti jälleen kerran mieleeni: Jos kuitenkin jättäisin migreenilääkkeen ottamatta? Eikö mieluummin kannattaisi selvittää, mistä särkyni johtuu? Pohtia elämää ja ehkäistä oireet ennalta?

Kun sitten kuitenkin luovutin ja nielaisin pillerin, tunsin mietoa syyllisyyttä.

Viime vuosien suosituksi sairauskertomukseksi on noussut länsimaista medikalisaatiota kritisoiva mallitarina, jossa paraneminen nähdään henkisenä kasvuna. Migreeni, suolistosairaus tai reuma on juuri oikeana hetkenä saapunut viesti, joka kutsuu tarkastelemaan omaa elämää uusin silmin. Lääkkeen korvaa itsetutkiskelu, arvot mullistuvat ja oireet hellittävät.

Henkisyydessä on paljon hyvää. Jos jokainen pohtisi elintapojaan ja uskomuksiaan, moni sairaus voitaisiin välttää. Itsetutkiskelu voi vahvistaa resilienssiä, joka suojelee vastoinkäymisissä: tälläkin oli tarkoitus.

Jos henkistä heräämistä tarjotaan ratkaisuksi kaikkeen, siitä tulee herkästi syyllistämisen väline. Oireesta tulee poikkeama ja lääkkeestä paha, jonka olisi voinut välttää.

Sairastuitko? Et vain tutkinut riittävästi sisintäsi.

Näkemys siitä, että paranemme, kunhan vain löydämme oireiden juurisyyt, heijastelee miltei uskonnollista käsitystä siitä, että keho ja mieli pyrkivät taukoamatta harmoniseen ykseyteen. Ajatus on kaunis, mutta se kertoo etuoikeutetusta asemasta. Jos päänsärkyni olisi ollut asteikolla nelosen sijaan kymmenen, en olisi edes pohtinut, jätänkö lääkkeen ottamatta.

Joskus keho tekee selittämättömiä ja sattumanvaraisia asioita. Kun syöpää sairastavan keho hyökkää sumeilematta omien kudostensa kimppuun, siitä on ykseys kaukana. Ei sairastaminen aina tee jaloksi ja tiedostavaksi.

Vastakkainasettelu pelkkää oiretta lääkitsevän liukuhihnalääketieteen ja holistisen vaihtoehtohoidon välillä on keinotekoinen. Länsimainen lääketiede on jo kauan tutkinut elintapojen vaikutusta sairastumiseen. Kehon ja mielen yhteys on nopeasti kasvava tutkimuskohde.

Toisinaan itsetutkiskelukin vaatii sitä, että saa ensin apua oireeseen. Jos lääke nostaa masentuneen sängyn pohjalta tai sysää kipeän liikkumaan, silloin juurisyitäkin jaksaa pohtia paremmin.

Ja jos parhaasta hoidosta huolimatta sairastuu, hyväksyminen vahvistaa resilienssiä. Kehoni ei aina toimi niin kuin toivoisin, mutta siitäkin selvisin.

