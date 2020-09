Suurin osa nuorista on maaliskuusta alkaen sopeutunut etäopiskelun ja -harrastamisen eri muotoihin sekä turvaohjeisiin.

Nuorten kasvava osuus koronavirustartunnoista on huolestuttavaa. Kaikkien nuorten syyllistäminen koronavirustartunnoista ei kuitenkaan tunnu oikealta. Suurin osa nuorista on maaliskuusta alkaen sopeutunut etäopiskelun ja -harrastamisen eri muotoihin sekä turvaohjeisiin. Osa heistä on suorittanut ylioppilaskirjoituksia nopeutetussa aikataulussa ja osallistunut korkeakoulujen pääsykokeisiin poikkeustavoilla.

Valitettavasti syyllistämisen seuraus voi olla, että oireisena ei hakeuduta testiin ja myös halukkuus kertoa tietoja tautiketjujen jäljitystyössä on vähäisempi. Tällaista tilannetta tuskin kukaan toivoo.

Syyllistämisen sijasta nuoret tarvitsevat malleja tilanteista, joissa koronavirusohjeiden noudattaminen on luonnollinen osa arkea. Tässä tärkeitä ovat arjen kontaktit, mutta myös esimerkiksi television asia- ja viihdeohjelmat, mainonta ja muu viestintä. Nuoret tarvitsevat myös vahvistusta sille, että mahdollisen altistuksen vuoksi karanteeniin joutuminen ja karanteenista vapautuminen on oikeudenmukaista. Samoin on tärkeää vahvistaa kokemusta, että mahdollisessa tartuntatilanteessakin terveystiedot ovat luottamuksellisia.

Raila Äijö

kolmen nuoren vanhempi

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.