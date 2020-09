Pidän esitystä koulupsykologien ja kuraattorien keskittämisestä maakunnan tehtäviin vakavana virheenä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoreformi on etenemässä toimeenpanoon. Uuden rakentamiseen sisältyy usein vanhan purkamista. Peruskoulujen psykologityön ja sosiaalityön siirtäminen koulutuksen järjestäjiltä maakunnalle purkaa vakiintunutta toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat perustelivat esitystä mielipidekirjoituksessaan (HS 24.9.).

Olen ollut mukana tutkimassa ja kehittämässä lasten ja nuorten hyvinvointia puolen vuosisadan ajan. Olen puhunut opiskeluhuollon vahvistamisesta, toiminut asiantuntijana ja työryhmissä valmistelemassa opiskeluhuoltolakia, joka tuli voimaan 2010-luvun alussa.

Pidän esitystä koulupsykologien ja kuraattorien keskittämisestä maakunnan tehtäviin vakavana virheenä. En löydä esityksen perusteluista aitoa oppilaiden psykososiaalisen tuen ymmärrystä.

Perusteluissa puhutaan ”opiskeluhuoltopalveluista” ja siinä toimivista kuraattoreista ja psykologeista ikään kuin kyseessä olisi yksi ja yhtenäinen osaamisen ja toiminnan alue ja sen avaintoimijoiden sijoittaminen uuteen hallinnolliseen rakenteeseen.

Mutta onko kysymys ”oppilashuoltopalvelusta”, jonka toteuttajien sijoittuminen hallinnossa tarkoittaa vain palkanmaksajaa, ei muuta? Ei ole.

Psykologityö kouluyhteisössä ja koulun sosiaalityö on erityinen osaamisen ja toiminnan haaste ja erilaista kuin psykologin ja sosiaalityöntekijän toiminta sote-palveluissa. Edellisessä ensisijaisena tavoitteena on tukea lasten kehitystä niin, että he eivät koe olevansa erityisten palvelujen asiakkaita.

Koulupsykologien ja -kuraattorien päätehtävä on tuoda oma erityinen osaamisensa kouluyhteisöön ja sen vahvistamiseen lasten kehitysyhteisönä. Toisena tehtävänä on tukea yhdessä erityisopettajien ja opettajien kanssa lasten kehitystä silloin, kun erityistä tukea tarvitaan.

Oletetaan, että tulevaisuudessa kouluyhteisön ammattihenkilöt toimivat itseohjautuvissa ryhmissä. Koulupsykologien ja -kuraattorien tulisi kuulua näihin ryhmiin samalla tavalla kuin luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat.

Keskustelu on edennyt harhateille, kun se perustuu olettamukseen yhtenäisen osaamisen omaavien ammattihenkilöiden hallinnollisesta sijoittumisesta.

Yhteinen tavoitteemme tulisi olla, että vahvistamme sekä kouluyhteisöissä tarvittavaa erityistä psykososiaalista osaamista että sosiaali- ja terveyspalveluille erityistä lapsiperheiden, lasten ja nuorten tuen psykososiaalista osaamista. Nämä eivät voi korvata toisiaan.

Matti Rimpelä

emeritusprofessori

Tampere

