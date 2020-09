Terrafamen vaikutus Kainuun aluetaloudelle on merkittävä sekä suoraan että välillisesti.

Professori Markku Lonkilan kirjoitus Terrafamen kaivoksesta herätti pohtimaan (HS Mielipide 22.9.) Terrafamen toiminnan ja talouden yhteyttä paikallisen ympäristön tilaan.

Me Kainuussa tunnemme yhtiön haasteet ja merkityksen monipuolisesti. Terrafamen vaikutus Kainuun aluetaloudelle on merkittävä sekä suoraan että välillisesti. Terrafamen tuotannon suora työllistämisvaikutus on täällä noin 1 500 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat vahvistavat paikallista kulutuskysyntää ja luovat kerrannaisvaikutuksia kuluttajien ostamien tuotteiden ja palveluiden kautta. Terrafamen ja sen paikallisten kumppaniyritysten verotuotot kuntiin vahvistavat palveluiden järjestämistä ja kerryttävät myös valtion kassaa – riippumatta yhtiön taloudellisesta tuloksesta.

Julkisuudessa ei ole ehkä havaittu, että viiden viime vuoden aikana Kainuun työttömyysaste on laskenut Suomen ennätystasolta alle maan keskiarvon. Kasvun moottorina on ollut Terrafame, jonka ansiosta kaivannaisalan liikevaihto on Kainuussa kasvanut 400 prosenttia ja alan työllisyys on yli kaksinkertaistunut.

Terrafame on raportoinut avoimesti sekä taloudellisesta tuloksestaan että yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksista. Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana paikallisessa sidosryhmäyhteistyössä, ja viranomaiset valvovat yhtiön ympäristöasioiden hoitoa. Olemme vakuuttuneet, että ympäristöön liittyviä haasteita ratkotaan ja yhtiö sekä sen henkilöstö ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa yhä vastuullisemmaksi. Uskomme, että yhtiö tiedostaa haasteensa.

HS:n jutussa (19.9.) kerrottiin Terrafamen akkukemikaalitehtaasta, jonka piakkoin käynnistyvä tuotanto vastaa kasvavan sähköautomarkkinan tarpeisiin. Uuden tehtaan suora työllistämisvaikutus on noin 150 henkilöä. Kerrannaisvaikutuksineen Terrafamen työllistämisvaikutus koko Suomen tasolla tulee olemaan noin 5 000 henkilötyövuotta. Akkumineraalituotanto nostaa Terrafamen tuotannon jalostusastetta ja tukee osaltaan vihreää siirtymää pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Pentti Malinen

maakuntajohtaja, Kainuun liitto

