Maatalouden ympäristöohjausta pitää vähentää ja parantaa.

Suomen maatalouden ympäristönsuojelulla on kaulassaan raskas ja rakas riippakivi: ympäristötuki. EU-jäsenyyden arvioitiin laskevan elintarvikkeiden markkinahintoja 40–50 prosenttia. Viljelijöiden tulonmenetysten kompensoinnista väännettiin Euroopan komission kanssa.

Suomi sai CAP-tukien lisäksi lähes koko maahan epäsuotuisten alueiden tuen sekä luvan maksaa kansallista tukea. Päälle tuli EU:n ja Suomen puoliksi maksama ympäristötuki.

Valmisteluvaiheessa ministeriö arvioi, että yhteensä 1,7 miljardin markan (noin 300 miljoonan euron) ympäristötuesta 1,4 miljardia olisi viljelijöiden tulokompensaatiota ja loppuosa kattaisi erillisten ympäristötoimenpiteiden kustannuksia.

Yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakausien vaihtuessa ympäristöpainotus voimistui. Keskimäärin 300 miljoonan euron ympäristötuki herätti voimistuvaa närää: Miten on mahdollista, että meri kukkii, vaikka teille maksetaan satoja miljoonia?

Ensinnäkin, ei satoja miljoonia ole maksettu suojeluun. On maksettu enimmäkseen tulotukea, jonkin verran ympäristötukea.

Tämä ei ole viljelijöiden eikä ympäristötuen valmistelijoiden kieroutta vaan Suomen valtion ammoinen neuvottelutulos, jolla tilojen suurimittaiset lopettamiset estettiin – ja ripustettiin viljelijät löyhään hirteen.

Toisekseen, kuten Alf Norkko totesi (HS Kotimaa 24.8.) joudumme joka tapauksessa kärsimään leväkukinnoista vielä kymmeniä vuosia. Vaikka maksaisimme miljardin. Meri ei reagoi nopeasti. Malttia.

Saammeko ympäristötuelle mitään vastinetta? Nykyisen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) johtavan tutkijan Marita Laukkasen ja Céline Naugesin tutkimuksessa vuonna 2014 selvisi, että ympäristötuki vähensi typpikuormaa 11 prosenttia ja fosforikuormaa 13 prosenttia.

Ilman tukea kuormitusta olisi siis tuon verran enemmän.

Hajakuormituksen hallinta takkuaa kaikkialla. Yhdysvaltojen liittovaltio laittaa Suomenlahden kolmasosan kokoisen Chesapeake Bayn valuma-alueen maatalouden ympäristönsuojeluun noin 250 miljoonaa dollaria vuodessa. Suojelu on jatkunut kymmeniä vuosia. Tulokset? Hajakuormitus ei ole vähentynyt, pistekuormitus on. Tilanne on sama Erie-järvellä. Tuloksia ei havaita Tanskassa eikä Ruotsissa.

Joitakin asioita voi parantaa, vaikka tuloksia on vaikea havaita. Poliitikot ja viranomaiset: Lisätkää viljelijöiden hengitystilaa ja taikokaa ympäristötuen pääosasta tulotuki kansalliseen tukeen. Tehkää loppuosasta varsinainen ympäristötuki. Suunnatkaa se tulosperusteisena kriittisimmille alueille, esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueille ja turvepelloille. Muuttakaa lihatalojen ympäristölupia kattamaan tuotantoketjun alkupään lanta, niin voitonmaksimoinnin lait ajavat lannan tehokkaaseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Viljelijät: Reagoikaa asenteiden ja kysynnän muutoksiin, luonnonoloihin ja tukijärjestelmiin. Kaikki: Miettikää mitä syötte, ottakaa hattu pois, istukaa kunnes kaikki ovat syöneet, kiittäkää ruoasta ja viekää astiat tiskipöydälle.

Antti Iho

erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

