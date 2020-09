Euroopan unioni ei riko juridista kehikkoaan, eikä paketti ole oikotie liittovaltioon. EU-elvytys on tarpeen tilanteessa, jossa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

­

Kiistaa käydään EU:n isosta elvytys­paketista. Ei vain siksi, että Suomi, jota korona­virus on kolhinut muita maita vähemmän, on tämän ”katastrofi­vakuutuksen” netto­maksajia. Enemmänkin kritiikki on peri­aatteellista ja kiteytyy väitteeseen, että EU paketillaan rikkoo omia sääntöjään. Onko näin?

Todellisuus ja EU:n perussopimus eivät aina kohtaa, eivät ainakaan finanssipolitiikan sääntöjen osalta. Näin siksi, että nuo säännöt eivät ole realistisia tai järkeviä siinä maailmassa, jossa elämme.

Mitä tehdä, kun todellisuus ja pykälät eivät näytä kohtaavan? Populistien yllätyksetön vastaus on: EU ei saa toimia, mieluiten sen pitäisi hajota ja Suomen siitä erota. Tämä toisi kriisin päälle katastrofin. Keskinäisen riippuvuuden oloissa EU on tärkeämpi kuin koskaan. EU on Suomen geopoliittisen identiteetin kivijalka.

EU-myönteisen opposition mukaan nyt ”sammutetaan väärin”. Paketin pitäisi olla toisenlainen. Tähän voi yhtyä: 27 jäsenmaan konsensus on aina pulmallinen kompromissi.

Tasavallan presidentti moittii unionia pykälien luovasta tulkinnasta. Se voi heikentää EU:n luottamusta kansalaisten silmissä ja suosia vahvoja valtioita. Jotkut ekonomistit ja juristit uskovat, että unionia kehitetään tulkintojen kautta salakavalasti liittovaltioksi.

Kritiikin voi ymmärtää siihen yhtymättä. Mitä sitten tehdä? EU ei voi kriisin keskellä olla tekemättä mitään, eikä Suomen tule sitä vaatia.

Väite siitä, että EU rikkoo omia sääntöjään, on syytä kiistää. Useat suomalaiset Eurooppa-oikeuden professorit pitävät pakettia juridisesti oikeutettuna. Lakia aina tulkitaan, ja tulkinnalle on tilaa etenkin kriisi­oloissa ja jos kaikki jäsenmaat ovat yksimielisiä. Tarvittaessa tulkintojen rajat määrittää EU:n tuomioistuin.

EU ei ole ennakkotapauksen kautta muuttumassa itsenäisyyttämme polkevaksi, keskusjohteiseksi liittovaltioksi. Väite on väyrysmäistä pelottelua. Niin Suomen kuin Saksan hallituksen kanta on, että kyse on ainutlaatuisen tilanteen vaatimista poikkeustoimista.

Jos tämänkaltainen hanke halutaan uusia, vaatii se jälleen täyden yksimielisyyden. Silloin yritys kaatuu Saksan tai Suomen tai nuivan nelikon (Tanska, Ruotsi, Itävalta, Hollanti) vastustukseen. Voi silti olla, että kerran vuosikymmenessä joudutaan yksimielisesti ja vahvoin perustein hyväksymään poikkeuksellisia toimia. Sen kanssa voi elää.

On ilahduttavaa, että myös Saksa kerrankin valitsi pragmaattisen talouspoliittisen linjan. Rahapolitiikka on menettänyt tehoaan. EU-paketin avulla torjutaan vaaraa ajautua koronaviruksen takia etelästä koko ­Eurooppaan leviävään finanssikriisiin. Tavoitteena on elvytys, joka samalla edistää digitaloutta ja kestävää kehitystä. Naapurin auttaminen on nyt valistunutta itsekkyyttä ja solidaarisuutta. Voi tulla päivä, jolloin Suomi kaipaa EU-solidaarisuutta.

Parhaimmillaan tämä on askel tiellä, jolla EU tarttuu tehokkaammin myös muihin Euroopan ongelmiin.

Finanssipolitiikan säännöt on haudattu. Mutta kansallista vastuuta julkisen talouden hoidossa tarvitaan. No bailout- säännön toteutumiselle on luotava edellytykset. Sijoittajavastuun mahdollistava pankkiunioni tulisi siksi rakentaa valmiiksi.

Ajan mittaan tulisi luoda mekanismi hallitun valtion velkajärjestelyn mahdollistamiseksi. Silloin markkinavoimat valjastettaisiin kansallisen ku­rinalaisuuden tukemiseen. Tätä tarkoittavalle mekanismille on orastavaa ymmärrystä, mutta tämä ei ole kriisiaikojen hanke. Tie maaliin on pitkä.

EU:n perussopimusta soisi muutettavan paremmin todellisuutta vastaavaksi. Mutta tällöin puhutaan vuosia kestävästä prosessista, etenkin kun muutostarpeista on joka suunnalla erilaisia käsityksiä.

Keskustelu EU:n kulkusuunnasta jatkukoon. Yhteisymmärrystä odoteltaessa on tärkeää toimia pragmaattisesti nykyisten sääntöjen puitteissa, mikä väistämättä vaatii tilannekohtaista harkintaa. Kuten Olaus Petri totesi jo 1500-luvulla: hyvä tuomari on parempi kuin huono laki.

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja.