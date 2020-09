Soten kaltaisten muutosten päätavoitteen pitäisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen ja kehittäminen.

Sote-uudistusta koskevia lausuntoja on taas kerran annettu. Uudistuksen tarvetta on vuosikaudet perusteltu etenkin peruspalvelujen saatavuuden turvaamisella. Nyt lakiluonnoksessa ei ole tästä juuri mitään, koskeehan se lähinnä maakuntahallintoa ja rahoitusta. Valmistelijat olettavat, että parikymmentä maakuntaa on hyvä, ja hallinnon, ohjauksen ja rahoituksen keskittäminen valtiolle tuottaa parhaan tuloksen. Tästä ei tietenkään ole kunnon näyttöä.

Kun alkuperäinen tarkoitus on ollut peruspalvelujen saatavuuden parantaminen, olisi luullut, että lakiluonnoksessa olisi ainakin kuvattu uudistuksen odotetut vaikutukset tältä kannalta. Tätä olisi voinut toivoa siksikin, että esimerkiksi kymmenen vuotta kestäneessä Kelan omalääkärikokeilussa osoitimme jo 1990-luvulla, että peruspalvelujen saatavuutta, tarpeen mukaista käyttöä, tasa-arvoa ja tyytyväisyyttä palveluihin voidaan parantaa entisin kustannuksin (Yksityislääkärit omalääkäreinä, Kelan julkaisuja 1998).

Lakiluonnokseen sisältyy liitteenä luku vaikutusten arvioinnista. Valitettavasti luku ei anna oikeaa ja kattavaa kuvaa vaikutuksista asiakkaisiin, potilaisiin ja palveluihin.

Lakiluonnoksesta puuttuu palvelujen tarpeen, tarjonnan ja käytön kokonaiskehikko. Siitä puuttuvat pääosin yksityinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, muut yksityiset palvelut ja niiden suhde julkisiin palveluihin. Valtion kautta kulkevaa rahoitusta koskevat laskelmat perustuvat niin sanottuihin tarvearvioihin. Kuulostaa hyvältä, mutta myös kovasti suunnitelmataloudelta.

Suurin osa laskelmista perustuu palvelujen ja lääkkeiden nykyistä käyttöä koskeviin rekisteritietoihin, jotka kuvaavat tarvetta epäsuorasti ja vajavaisesti. Tarvitaan vielä paljon kehitystyötä, jotta maakuntatasolla päästäisiin kyllin täsmällisiin tarvelukuihin. Lisäksi ne pitäisi osata muuttaa oikein rahaksi.

Olisikin odottanut, että lakiluonnoksessa olisi tuotu esille tämän kehitystyön tarve ja otettu huomioon, että nykylaskelmat ovat vain suuntaa antavia. Onkin hyvin ymmärrettävää, että monet nettomaksajiksi päätyvät kunnat esimerkiksi Uudellamaalla ovat älähtäneet – niin suuria ovat niiden verotulojen menetykset ja palvelujen rahoitusvajeet.

Soten kaltaisen muutoksen päätavoitteena pitäisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen ja kehittäminen. Tämän lakiluonnoksen sisältö koskee pääasiassa kaukana palveluista olevaa hallintoa ja rahoitusta.

On pelkästään uskonvaraista, että esitetyt toimet tuottaisivat suomalaisten saamien palvelujen kannalta merkittävää hyötyä. Sote-uudistuksen valmistelu on pahasti kesken.

Arpo Aromaa

tutkimusprofessori emeritus, Kelan omalääkärikokeilun arviointitutkimuksen johtaja (1983–1995)

