Terveydenhuolto on perinteisesti jaettu erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 7,4 miljardia euroa ja perusterveydenhuollon ”vain” noin 3,3 miljardia euroa.

Erikoissairaanhoito on myös se osa, jonka kustannukset pyrkivät nousemaan muuta talouskehitystä nopeammin. Tutkimusten mukaan tämä on yleinen trendi, kun yhteiskunnan elintaso nousee. Tähän eivät vaikuta niinkään hallintomallit vaan muun muassa teknologinen kehitys, lääkkeiden kehitys ja yleinen vaatimustason lisääntyminen.

Vaikka erikoissairaanhoito rahoitetaan pääosin verovaroilla, toiminta on luonteeltaan vakuutustyyppistä. Jokaisesta erikoissairaanhoidon potilaasta lähtee lasku kuntaan. Laskutus on suoriteperusteista, ja kunnat toimivat ikään kuin pieninä vakuutusyhtiöinä asukkailleen. On selvää, että maksukatoista huolimatta pienten eikä aina suurtenkaan kuntien hartiat riitä kattamaan vastuita.

Tiedämme myös, että yksilötasolla elinaikaiset sairaanhoidon kustannukset vaihtelevat valtavasti. Väestötasolla 10–20 prosenttia käyttää 70–80 prosenttia terveydenhuollon voimavaroista.

Tästäkin voidaan päätellä, että hallintomalleja muuttelemalla tai erilaisia matemaattisia malleja kehittelemällä ei pystytä kohdentamaan rahoitusta yksilö- eikä väestötasolla.

Meillä on hyvin toimiva erikoissairaanhoito, ja kyse on erikoissairaanhoidossa rahoituspohjan saattamisesta kuntoon. Meillä on jo valmiina vakuutusyhtiökin: Kela. Yhdistämällä rahoitus Kelaan vältytään myös paljon puhutulta osaoptimoinnilta. Keskustelussa unohtuu usein, että Kela korvaa sairauskuluja yli neljä miljardia euroa vuodessa. Tässä mielessä raha seuraa potilasta, ja niin tapahtuu käytännössä erikoissairaanhoidossakin. Eihän Kelakaan jaa könttäsummaa kuntiin – tai kenties tuleviin maakuntiin.

Harri Rajakorpi

lastenkirurgian ylilääkäri, Vaasan keskussairaala

