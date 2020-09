Vero-oikeuden emeritusprofessori Heikki Niskakangas väitti (HS Mielipide 27.9.), ettei terveysperusteisia veroja voida käyttää, koska niihin liittyy liian paljon käytännön ongelmia.

Kuitenkin terveysveroja on jo toteutettu monessa maassa menestyksellisesti. Ne eivät ole Niskakankaan mainitsemia hahmottomia ”avantgardisia” sokeri-, suola- ja rasvaveroja, vaan verotus on kohdistunut tiettyihin epäterveellisiin tuotteisiin. Esimerkkejä ovat sokeripitoiset juomat, makeiset, suolaiset naposteltavat ja pikaruoat. Useissa maissa tehdyt selvitykset osoittavat, että tämän kaltaisilla veroilla on toivottu vaikutus: epäterveellisten elintarvikkeiden kulutus vähenee veron tasosta riippuen.

Niskakangas epäili, etteivät terveyttä edistävät verot ole EU-oikeudellisesti mahdollisia. Äskettäin Soste Suomen sosiaali ja terveys ry julkaisi terveysperusteisesta valmisteverosta perusteellisen selvityksen, jonka mukaan niihin ei EU:ssa ole juridisia esteitä. Ja onhan Unkarissa jo vuosien ajan toteutettu epäterveellisten ja lihottavien elintarvikkeiden verottamista.

Pertti Mustajoki

professori, lääkäri

Pekka Puska

professori, pääjohtaja emeritus (THL)

Terve Paino ry:n puheenjohtajia

