Jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää, maapallon pinta-alasta 30 prosenttia on suojeltava.

Viime vuosikymmenien aikana moni kestävän kehityksen mittari on kääntynyt hyvään suuntaan, mutta luonnon köyhtyminen on jatkunut hälyttävällä vauhdilla. YK:n tekemän asiantuntijaraportin mukaan tämä uhkaa kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Onneksi asia on noussut esille: YK:ssa järjestetään nyt keskiviikkona huippukokous, jossa käsitellään tarvetta pysäyttää luonnon köyhtyminen kestävän kehityksen edistämiseksi. Kokous tarjoaa valtionjohtajille ja muille päättäjille mahdollisuuden nostaa kunnianhimon tasoa.

Keskiviikkoisen biodiversiteettikokouksen ”etkot” pidettiin maanantaina Leaders’ Event for Nature and People -tilaisuudessa. Yli 60 valtiota, mukaan lukien Suomi, antoi tukensa luonnon köyhtymisen pysäyttämiselle.

Uutinen Suomen ja muiden valtioiden tuesta on totta kai hyvä. Pelkät lupaukset eivät kuitenkaan riitä, sillä nyt tarvitaan nopeita ja kunnianhimoisia toimia. Jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää, maapallon pinta-alasta 30 prosenttia on suojeltava. Lisäksi luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä merkittävästi.

Lainsäädäntö – sekä kansainvälinen että kansallinen – on tämän kestävän siirtymän tukipilari. Suomen hallituksella on juuri nyt otollinen tilanne kääntää kurssia, sillä parhaillaan uudistetaan samanaikaisesti useita ympäristön kannalta kriittisiä lakeja. Uudistettavana ovat muun muassa luonnonsuojelulaki, ilmastolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaivoslaki.

Suomi valmistelee myös ylivaalikautisia kehityspoliittisia linjauksia, joissa on pakko huomioida ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys. Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämän, terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavia asioita – esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja.

Elinvoimainen luonto on turvaverkkomme ja liittolaisemme.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

