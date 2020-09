Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat pitää synkentyneiden talous­näkymien valossa huolestuttavana, että sana­sota pää­ministeri Sanna Marinin (sd) ja elin­keino­elämän välillä leimahti viikon­loppuna jälleen ilmi­liekkeihin.

”Se tapahtui hetkellä, jolloin osapuolten odottaisi mieluummin etsivän yksissä tuumin luottamusta ja ulospääsyä kriisistä kuin lietsovan keskinäistä vastakkainasetteluaan.”

”Varmasti pääministeri on pettynyt siihen, että tuotantolaitoksia suljetaan eri puolilla maata, vaikka hallitus on vastikään tukenut yrityksiä valtavilla summilla. Hän tietenkin odottaisi kiitokseksi jotain muuta kuin joukkoirtisanomisia. Yhtä ymmärrettävää silti on, että pääministerin moitteet kuulostivat jälleen kerran epäoikeutetuilta vastuunsa tuntevien yritysjohtajien korvissa.”

”Ei ole syytä epäillä, etteikö Marin koulunsa käyneenä päättäjänä ymmärtäisi, kuinka yritykset toimivat ja mikä on niiden merkitys hyvinvointiyhteiskuntamme palvelujen rahoittajana. Onkin arveltu, että hän on suunnannut moittivat sanansa ensi sijassa omalle kannattajakunnalleen eikä yrityksille itselleen.”

”On silti huolestuttavaa, kuinka pääministerin puheet kerta toisensa jälkeen vain leventävät railoa, joka on syntynyt tällä vaalikaudella hallituksen ja elinkeinoelämän välille. Ja kuitenkin molemmat istuvat samalla jäälautalla, joka sulaa kohta niiden alta, elleivät ne pysty pikaisesti löytämään yhdessä riittävän vaikuttavia keinoja katastrofin estämiseksi.”

Savon Sanomat nostaa Marinin puheiden ohella esiin oikeus­ministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) tekemän esityksen paikallista sopimista koskevasta määrä­aikaisesta kokeilusta.

”Tasapuolisuus toteutui siinä mielessä, että Marin herätti ärtymystä työnantajaleirissä, kun taas palkansaajajärjestöjen edustajat kritisoivat Henrikssonin näkemyksiä.”

”Poliittinen väittely, jossa vasemmistolainen ja porvarillinen ministeri edustavat omia ideologisia kantojaan ja työmarkkinaosapuolet omiaan, noudattaa tuttua käsikirjoitusta. Yhteenotot työllisyystoimista ovat politiikan arkipäivää. Sanan säilän heilumisesta ei pidä pahoittaa mieltään tai uhriutua, kunhan puhe pysyy itse asiassa.”

”Huono puoli viikonlopun keskusteluissa oli, että ne eivät tunnu edistävän yhteisymmärrystä työmarkkinoilla vaan vievän kauemmaksi kansallisesta yksituumaisuudesta, jota juuri nyt tarvittaisiin.”

”Suomalainen työelämä on koronakriisin pitkittyessä ennennäkemättömän vakavassa paikassa. Tilausta on molemminpuoliselle vastaantulolle, ei vain omaa etua ajavalle asenteelle.”