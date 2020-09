Moni on pitänyt uutta tyyliä yliampuvana ja jopa eriarvoisuutta luovana, koska puhekieli ei suinkaan ole samanlaista ympäri Suomen ja vaihtelee myös yksilöllisesti.

”Onko tämä joku Antti Holman uusi performanssi?” kysyi muusikko, ohjelmisto­kehittäjä Jarmo Puolakan­aho taannoin Twitterissä. Posti oli uudistanut brändinsä ja samalla ruvennut viestimään huomattavan letkeästi. Uudessa tyylissä pistää silmään muun muassa mä- ja sä-sanojen runsas käyttö.

Twitterissä herätti kummastusta etenkin asiakaspalvelijan twiitti, jonka aloitussanat olivat ”moikka moi”. Viestissä kerrottiin, että Posti haluaa ”olla lähempänä teitä, meidän ihania asiakkaita, kaveripohjalta yhdessä touhuten”.

”Postin perimmäinen tarkoitus on olla luotettava, ei lähellä meitä”, Puolakanaho tiivisti tuntemuksensa.

Posti on saanut vuosien aikana runsaasti palautetta etäisyydestä ja virkamiesmäisyydestä, kertoi asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Kaisa Ilola HS:lle.

Ainakaan virkamiesmäisyydestä uudistusta ei voi syyttää. Sen sijaan moni on pitänyt uutta tyyliä yliampuvana ja jopa eriarvoisuutta luovana, koska puhekieli ei suinkaan ole samanlaista ympäri Suomen ja vaihtelee myös yksilöllisesti.

Lisäksi viestintäuudistus osuu harvinaisen huonoon aikaan. Postia on jo pitkään moitittu palvelun heikentymisestä, ja yhtiö on aloittanut jälleen uudet yt-neuvottelut. ”Yhdessä touhuaminen” saa nyt valitettavan irvokkaita sävyjä.

Viestinnässä ja markkinoinnissa on alettu puhua yhä enemmän äänensävystä, joka voi terminä viitata teksteihinkin. Eräs pätevä tapa hahmotella sävyjä on viestinnän ja kielenhuollon asiantuntijan Eeva Öörnin pari vuotta sitten Kielikello-lehdessä esittelemä kolmiportainen luokitus.

Ääni 1 on muodollinen, asiallinen ja pidättyväinen: ”Tarvittaessa henkilöstöltä voi pyytää opastusta sähköpostitse osoitteesta xx.” Ääni 2 taas on ystävällinen, helposti lähestyttävä ja kunnioittava: ”Jos tarvitset neuvoja tai apua, autamme mielellämme! Kirjoita vain meille osoitteeseen xx.” Ääni 3 on puolestaan rento, hieman särmikäs ja kaverillinen: ”Menikö pään raapimiseksi? Paiskaapa postia osoitteeseen xx, niin me jeesaillaan.”

Postin uudelle äänensävylle on varsin vaivatonta löytää luokituksesta sopiva paikka, kun katsoo vaikkapa OmaPostiksi nimetyn palvelun esittelysivua. ”Tadaa! Posti tuli. Pidän sun kirjeet ja laskut tallessa.”

Asiakaskokemusjohtaja Ilola kertoi, että Posti seuraa nyt reaktioita ja pohtii parannuksia. Tässä on valtionyhtiölle napakka ehdotus: mitä jos siirtyisitte ääneen 2?

Kirjoittaja on HS:n kielenhuollosta vastaava toimittaja.