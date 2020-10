Maskipakon säätäminen on mahdollista tartuntatautilain perusteella. Silloin yksilön perusoikeuksien rajoittaminen ei ole ongelma.

Asiantuntijoiden linjaus kasvomaskeista on ollut epäjohdonmukaista, sekavaa ja jopa disinformaatiota sisältävää.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaamassa selvityksessä viime keväänä todettiin, että ­tutkimusnäyttö kasvomaskien hyödystä on niukkaa tai olematonta. STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uutisoivat, että kangasmaskien käyttö voi ­lisätä tartuntariskiä ja aiheuttaa terveyshaittaa. Asiantuntijat suosittelivat, että kirurgisia maskeja ei tarvitse käyttää edes avohoidon potilaskontakteissa, paitsi hoidettaessa oireilevia tai koronaviruspotilaita. Eräillä Hel­singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) klinikoilla hoitohenkilökuntaa ohjeistettiin, että kasvomaskeja ei saa käyttää. Maskit pantiin lukkojen taakse, ettei niitä käytetä väärin.

Maskeja ei ollut vielä kesälläkään tarjolla. Lääkärin piti viedä vastaanotolle itse hankkimansa maskit sekä omaan että potilaan käyttöön, vaikka maskin käytön suosituksia oli jo annettu väestötasollakin.

Hoitohenkilökunnan työturvallisuutta ja oikeutta oman ja muiden terveyden turvaamiseen ei vaalittu, vaikka potilaskontakteissa jokainen tiedettiin potentiaaliseksi tartuttajaksi, kunnes toisin oli osoitettu.

Nyt syksyn tullen Hus suosittelee maskien käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa, ja johtajaylilääkärikin esiintyy maskin käytön roolimallina televisiohaastatteluissa.

Koronavirusepidemian pahentuessa uudelleen terveydenhuollon päättäjät ovat heränneet siihen, että uusia rajoituksia tarvitaan. Maskisuosituksen antaminen on helppo päätös ja tulee vaikutelma tekemisestä. THL ja STM ovat nyt myöntäneet, että pelkkä suositus ei toimi kuten odotettiin. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkustajista vain pieni osa on käyttänyt maskia.

Monet kysyvät, miksi Suomessa ei ole maskipakkoa kuten eräissä muissa EU-maissa. Yllättävän suuri osa kansalaisista olisi valmis hyväksymään maskipakon, vaikkei oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sitä kannatakaan (HS 26.9.).

Maskipakon säätäminen on mahdollista tartuntatautilain perusteella. Silloin yksilön perusoikeuksien rajoittaminen ei ole ongelma. Olemmeko nyt menossa kohti maskipakkoa? Kasvomaski on kustannustehokas ja turvallinen interventio koronavirustartunnan torjumiseksi. Kuinka usein suojamaskia oikein käyttänyt kansalainen on saanut hoitoa vaativan koronavirustartunnan?

Jorma Paavonen

emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.