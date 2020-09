Asiakashankintaan liittyvä hintojen polkeminen nykyisten asiakkaiden kustannuksella on yleistä.

Matkapuhelinliittymien hinnoissa on suuria eroja.­

Sain teleoperaattorilta hyvän tarjouksen: minulle luvattiin myydä 24,90 euron hintainen liittymä 5,90 eurolla kuussa nykyisen 6,90 euroa maksavan liittymäni tilalle kahden vuoden ajaksi. Edullista? Kyllä. Merkki operaattorin ahneudesta? Sitä myös.

Jos nimittäin olet vanha asiakas, operaattori ei kaihda käyttää hyväkseen uskollisuuttasi vaan vie tililtäsi kahden vuoden aikana yhteensä 456 euroa enemmän kuin minulta, joka olisi vasta tulossa asiakkaaksi.

Jotta nykyiset asiakkaat eivät suuttuisi tai tarttuisi itse tarjoukseen, heidät pidetään pimennossa jakamalla tarjoukset henkilökohtaisesti vain toisten operaattorien asiakkaille tai omille asiakkaille, jotka ovat lähdössä.

Asiakashankintaan liittyvä hintojen polkeminen nykyisten asiakkaiden kustannuksella on yleistä, ja asia on ollut asiakkaiden sekä alan tiedossa jo pitkään. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän asian korjaamiseksi on tehty, sillä siitä ei hyödy juuri kukaan eikä kukaan pidä siitä – eivät kuluttajat eivätkä edes operaattorien työntekijät. Alalla työskentelevät kokevat kyseenalaisen asiakashankinnan olevan kurjaa mutta pakollista, jotta muille operaattoreille vuotavat asiakkaat saadaan korvattua uusilla.

Entä jos operaattorien ei tarvitsisi polttaa rahojaan kyseenalaisilla liittymätarjouksilla? Silloin ne voisivat pitää nykyisten asiakkaidensa liittymähinnat halvempina kautta linjan tai käyttää rahat tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun. Ala kehittyisi, sen työntekijät olisivat tyytyväisempiä, ja kuluttajat kiittäisivät.

Asiakashankintaa pitäisikin voida suitsia yksinkertaisella lainsäädännöllisellä muutoksella: pitkäaikaiset tarjoukset tulisi ulottaa myös nykyisille asiakkaille. Vuoden tai kahden mittaiset ”kokeilujaksot” eivät ole perusteltuja alalla, jossa kilpailijoiden palvelut eivät juuri eroa toisistaan. Lyhyet, 1–3 kuukautta kestävät tarjoukset uusille asiakkaille voitaisiin säilyttää. Ne olisivat riittävän pitkäaikaisia uuden operaattorin kokeilemista varten mutta samalla riittävän lyhyitä, jotta suurin osa liittymän vaihtajista lopettaisi hyppelyn operaattorien välillä.

On puhtaasti ideologista väittää, että tarjousaikojen säätely vähentäisi kilpailua, sillä tässä tapauksessa kiivaampi kilpailu ei koidu kuluttajan hyväksi vaan hänen tappioksensa. Häviäjiä olisivat vain tarjousten perässä juoksevat sekä suoramarkkinointiala, jonka palveluita kuluttajat tuskin jäisivät kaipaamaan.

Säätely tekisi markkinasta reilumman ja toimivamman ja saisi operaattorit kilpailemaan eriarvoistavien tarjousten sijaan asioilla, joilla on kuluttajille aidosti merkitystä: itse palveluilla.

Otso Alasko

kauppatieteiden opiskelija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.