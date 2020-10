Monien mielestä EU:n elpymisrahasto vastaa niin hyvin unionin pysyviin tarpeisiin, että se olisi sääli jättää vain väliaikaiseksi malliksi.

Suomen hallitus on korostanut, että pandemian vaurioita korjaamaan tarkoitettu EU:n 750 miljardin euron elpymis­rahasto on ainut­kertainen ratkaisu. EU-asioista päättävä suuri valio­kunta antoi hyväksyntänsä rahastolle muun muassa siksi, että sitä ei pidetty pysyvänä, kansallista budjetti­valtaa uhkaavana järjestelynä.

Ainutkertaisuuden tunne on myös poliittisesti tärkeää. Rahasto täytetään komission ottamalla ja EU-maiden yhteisesti takaamalla velalla, jota annetaan ja lainataan jäsenmaille. Hallitus viestii EU-kriitikoille ja oppositiolle, että Suomi ei ole poikennut vanhalta EU-linjaltaan, jonka mukaan pysyviä tulonsiirron ja yhteisvastuun mekanismeja ei saa lisätä.

Rahastoa ja unionin omia varoja koskevat linjaukset sopivat kuitenkin hyvin myös unionin pitkäaikaisiin tarpeisiin.

Euroopan keskuspankki on vuosia kaivannut jäsenmailta yhtenäistä, elvytystä tukevaa talouspolitiikkaa. Perinteinen rahapolitiikka on tullut elvytyskyvyssään äärirajoilleen.

Vuonna 2012 EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi pysäytti euro­kriisin kertomalla: ”EKP tekee mitä tahansa euron säilyminen vaatii.” Pandemiapaketti on kuin jäsenmaiden vastaantulo, niiden whatever it takes -lupaus unionin säilymisen puolesta. Kestävä lupaus on parempi kuin väliaikainen.

Keskuspankin ekonomistit kertoivat viikko sitten taustapaperissaan, että unionin tulisi pohtia, voisiko rahaston muuttaa pysyväksi järj estelyksi. Heidän mielestään unioni tarvitsee tämäntyyppistä välinettä vakavien kriisien varalle.

Pandemiapaketti näyttää vastaavan muutamaan muuhunkin EU:n tarpeeseen – jos järjestelystä jää pysyviä toimintatapoja.

Kun jäsenmaa ottaa lainaa tai apua rahastosta, sen on todistettava komissiolle, että rahaa käytetään kasvua, digitaalisuutta, työllisyyttä ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä tukien. Tavoitteet istuvat hyvin EU:n pitkän aikavälin tavoitteisiin – erityisen hyvin, jos niitä voidaan edistää valvotusti ja kauan.

Komission laatimat ohjeet määrittelevät tarkasti, miten jäsenmaiden tulee menetellä rahaa hakiessaan ja miten ne sitoutuvat monivuotisiin talousprojekteihinsa. Rahaa hakeva ja komissio saavat lisää yhteisiä sidoksia, ja komissio ottaa lisää valvontavaltaa. Se sopii hyvin niille, jotka haluavat kehittää rahastosta komis­siojohtoista pysyvää makrovakaus­välinettä kriisien varalle. Rahan­hakuprosessi sopii muutenkin täydentämään komission nykyistä valtaa valvoa jäsenmaiden budjetteja. Alijäämien ja vajeiden kuurnitseminen tarvitsee rinnalleen uusia dynaamisia ohjaustapoja – pysyvään käyttöön.

Unionin yhteisvelka edistäisi myös komission aikeita vahvistaa ja yhtenäistää unionin pääomamarkkinaa – jos siis järjestely jäisi pysyväksi. ­Rahamarkkinoilla olisi kiinnostusta uusille riskittömille velkapapereille.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoo havainneensa yrityksiä hivuttaa väliaikaista pysyväksi. Vanhasen havaintoa selittää se, että pandemia-avun ainutkertaisuus on poliittisesti tärkeää vain Pohjois-Euroopassa – ja ehkä Hollannissa. Etelä-Eurooppa painostaa unionia muuttamaan hahmotellut mekanismit pysyviksi.

Perinteisesti Saksa on ollut tulonsiirtojen vastustaja, jonka taakse pohjoisen on ollut hyvä paeta. Saksalaisessa EU-ajattelussa on kuitenkin tapahtunut muutamassa kuukaudessa mullistus.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz kertoi, että elpymisrahasto yhteisvelkoineen on EU:lle ”ehkä suurin muutos euron käyttöönoton jälkeen”. Hänen mukaansa rahasto saa unionin toimimaan entistä kitkattomammin eikä paluuta entiseen ole. Saksalle kyse ei ole siis vain rahasta vaan erityisesti unionin toiminta­kyvystä. Saksan piirustuksissa pandemian vastaiset ratkaisut eivät ole ainutkertaisia.

Jos elpymisrahasto johtaa pysyviin muutoksiin unionin toiminnassa, se voi olla unionin ja Suomenkin etu. Mutta Vanhasen havaitsema ”hivutus” kertoo paljon unionin ongelmallisesta tavasta edetä: on helpompaa hivuttaa väliaikainen pysyväksi kuin päästä pysyvästä sopuun.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.