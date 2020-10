Vieraskynä

Yhtenäinen Eurooppa on myös Suomelle yhä tärkeämpi tavoite

Eurooppalaisen arvopohjan vaalimisen merkitys korostuu, kun demokratiaa ja ihmisoikeuksia uhataan eri puolilla maailmaa.

Euroopan unionia voi pitää poikkeuksellisen menestyksellisenä rauhan­hankkeena. Sotaisassa ja väki­valtaisessa Euroopan historiassa EU näyttäytyy toisen maailman­sodan jälkeen rauhaa ja vakautta tuoneena taloudellisena ja poliittisena liittona. Nopeasti muuttuvassa nyky­maailmassa EU:n tavoitteet – sisäinen vakaus, vauraus, yhteinen arvo­pohja ja yhtenäisyys – ovat aiempaakin tärkeämpiä.

Koronaviruspandemian aikana EU on usein nähty lähes yksinomaan taloudellisena jakojärjestelmänä. On kuitenkin lyhytnäköistä nähdä kiis­telty EU:n elpymispaketti vain varainsiirtoina, sillä sen avulla pyritään pitämään yllä unionin koheesiota poliittisesti toimintakykyisenä yhteisönä. Nyt ja tulevaisuudessa Euroopan yhtenäisyys on sekä Euroopan että Suomen kannalta aiempaa tärkeämpi ja laajakantoisempi asia.

Suurvaltapolitiikka hallitsee taas maailmannäyttämöä, jolla suurimmatkin EU-maat ovat vain keskikokoisia toimijoita. Suurvallat käyttäytyvät yhä itsekkäämmin ja kyseenalaistavat kansainvälisen sääntöperusteiden järjestelmän ensisijaisuuden.

Monenkeskisen politiikan merkitys on vähentynyt, vaikka useat ongelmat vaativat laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Tämä kehitys uhkaa kansain­välistä turvallisuutta, vakautta ja ihmisoikeuksia. EU:n pitää näyttäytyä tämän suuntauksen vastavoimana ja puolustaa yhtenä rintamana sekä kansainvälistä oikeusjärjestelmää että kansainvälisiä sopimuksia.

Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan puolustamiseen todennäköisesti vähenee riippumatta maan presidentinvaalien tuloksesta. Euroopan pitää itse kantaa enemmän vastuuta turvallisuudestaan, ja Euroopan maiden turvallisuusyhteistyön merkitys lisääntyy. Hajanainen ja yhteistyökyvytön EU loisi turvallisuustyhjiötä, joka lisäisi epävakautta Euroopassa.

Eurooppalaisen arvopohjan – ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon ja oikeusvaltion – ylläpitämiselle on nyt erityinen tarve.

Autoritaariset hallintomallit ovat yleistyneet ja vahvistuneet muun ­muassa Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa. Demokratian rakenteita kyseenalaistetaan myös muutamissa EU-maissa.

EU:n on osoitettava voimansa ja toimittava sekä sisäisesti että ulkoisesti vastavoimana autoritaariselle kehitykselle. Unionin pitää puolustaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Ellei EU tee näin, kuka maailmassa puolustaa demokratiaa?

Ranskassa ja Saksassa on Britannian EU-eron jälkeen yleistymässä ajatus EU:n vahvistamisen välttämättömyydestä, jotta EU-maat kykenisivät yhdessä ja erikseen puolustamaan etujaan enemmän tai vähemmän autoritaarisia suurvaltoja vastaan. Brexitin toteuduttua Ranskan ja Saksan yhteistoiminta on entistäkin tärkeämpää ­koko Euroopan yhtenäisyydelle.

Euroopan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että ­EU luo kasvualustan yrityksille ja huipputeknologian innovaatioille, joilla kilpaillaan tasavertaisesti yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiayritysten ja niiden tuotteiden kanssa.

Kysymys on myös teknologiaan yhdistyvistä arvovalinnois­ta eli siitä, millaisin eettisin perustein ihmiskuntaa muuttavaa teknologiaa halutaan kehittää.

Kauppapolitiikassa on viime vuosina ilmaantunut uusia jännitteitä, kun toiveet kattavasta transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta kuihtuivat Yhdysvaltojen kiinnostuksen puutteen vuoksi.

Tulevaisuudessa vain EU:n kaltainen suuri yhteenliittymä voi aikaansaada jäsentensä kannalta hyväksyttävän sopimuksen, kun vastapuolella on omia etujaan vaalivia suurvaltoja.

Euroopan unionin on myös kannettava entistä suurempi vastuu jäsentensä yhteisestä turvallisuudesta. Tähänastiset toimenpiteet ovat riittämättömiä uudessa, entistä epävarmemmassa tilanteessa. Toimintakykyinen ja sisäisesti eheä EU on Suomenkin menestyksen kannalta avainasia.

Jaakko Iloniemi ja Jarno Limnéll

Iloniemi on ministeri. Limnéll on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa.