Ulkomailta tulevien turistien kato uhkaa ensi talvenakin, eivätkä pohjoisesta rauhaa hakevat kotimaiset matkailijat ole ohjelmapalveluiden suurkuluttajia.

­

Olen hurahtanut Lappiin. Kilpis­järvellä vuokra­mökin terassilla voi rauhoittua, katsella Saanaa ja miettiä oman arkensa ja sen huolien pienuutta. Tunturi on seissyt niillä sijoillaan jopa pari miljardia vuotta.

Kilpisjärvi on käsi­varren pohjoisin kylä, vain kuuden kilo­metrin päässä Norjan rajasta. Asukkaita on sata­kunta, mutta loma-aikaan jo kylän ruoka­kaupassa on usein saman­aikaisesti sen verran väkeä. Kaupan pihassa autot ovat pääosin Norjan kilvissä.

Viime maaliskuussa tilanne muuttui kuitenkin rajusti: koronaviruksen suljettua rajat kylältä katosi elämä, ja kaupan asiakkaistakin hävisi 90 prosenttia.

Suomen matkailuviennille vuoden toinen neljännes oli myrkkyä. Matkailu ulkomailta Suomeen romahti 87 prosenttia.

Loppukesästä tilanne Lapissa näytti ­kotimaan matkailun ansiosta hetken paremmalta. Ensi talvea odotetaan kuitenkin pelolla. Turvallisen maan raja on 25 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Marraskuussa on tulossa malli, jossa raja-arvon ylittävistä maista vaaditaan negatiivinen koronavirustesti jo lähtiessä. Jos oleskelu kestää yli 72 tuntia, matkailijan tulee tehdä vielä toinen testi. Odotusajaksi hänet voidaan asettaa karanteeniin.

Kun ulkomaiset matkailijat viipyvät Lapissa tyypillisesti kolmesta viiteen vuorokautta, voi pahimmillaan koko reissu kulua mökin seinää tuijotellessa.

Tautiluvut muuttuvat nopeasti. Se ei kannusta esimerkiksi brittiperheitä sijoittamaan joululomalentoon Suomeen. Perinteisesti matkat on varattu syyskuussa, ja tällä hetkellä Britanniassa tartuntaluku on lähes 40. Vuoden 2018 ulkomaisista yöpyjistä brittien osuus oli lähes neljännes.

Pahimmillaan pohjoisen matkailualalla voi olla edessään konkurssiaalto. Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton kyselyn mukaan 60 prosenttia vastaajista ei jatka toimintaansa enää vuottakaan, jos ulkomaisia asiakkaita ei tule ensi talvikaudella lainkaan. Matkailu työllistää Lapissa jopa 8 000 ihmistä.

Kaltaiseni mökkeilijät eivät Lapin matkailualaa pelasta. Mökin vuokrasta jää toki jotain paikallisten taskuun, mutta muuten rahankäyttö on turhan kitsasta.

Kilpisjärvellä olisi tarjolla jos jonkinmoi­sia ohjelmapalveluja kelkkasafareista helikopterilennätyksiin. Extreme-elämykset so­pivat kuitenkin paremmin kaukomailta La­pin eksotiikkaa etsimään tulleille kuin vuodesta toiseen samaan mökkiin asettuville, pohjoisesta rauhaa hakeville pihistelijöille.

Kirjoittaja on HS:n ­hallintopäällikkö.