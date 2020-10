Kolmasluokkalaisen pojan äiti kysyi (HS Mielipide 29.9.), mitä tapahtui koululiikunnalle. Koululiikunnalle tapahtui pelkkää hyvää! Peruskoulun jälkeen tärkein kasvatuskeksintö on käsityön ja liikunnan opettaminen tyttöjen ja poikien sekaryhmissä.

Äiti kysyi, miten motivoivaa on tytölle, jos paraskin tyttöjuoksija on hitaampi kuin suurin osa pojista. Kysyn, miten terveellistä ja kasvattavaa on, jos luokan nopein onkin tyttö.

Opettajat ovat kekseliäitä, mutta väkisinkin urheiluseurat valmentavat tehokkaammin kuten musiikkiopistokin. Tyttöjen ja poikien liikuttaminen yhdessä on tervettä ja kasvatuksellista: opitaan reiluutta, sääntöjen noudattamista ja yhdessäolon riemua.

Liikuntatuntien pitää olla sellaisia, että myös heikommilla liikkujilla voi olla yhtä hauskaa kuin muilla. Opettajat keksivät tapoja siihenkin.

Ilkka Ylönen

Vantaa

