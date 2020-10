Kuuntelemme Postissa kuitenkin tarkalla korvalla myös niitä, jotka eivät uudistuksesta pitäneet.

Ville Eloranta nosti esiin (HS Merkintöjä 30.9.) tärkeän aiheen yritysten puhetavasta eri kanavissa. Postin nykyinen palveluvalikoima paketeista postinjakeluun ja mainonnan ratkaisuista varastologistiikkaan on suuri, ja palvelemme päivittäin erittäin monipuolista joukkoa ihmisiä eri kanavissa.

Asioinnista entistä suurempi osa tapahtuu verkossa, jossa myös tapa kommunikoida elää ja muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi verkkokaupassa Postin palvelut liittyvät saumattomasti kokemukseen, joka alkaa tuotteiden selailulla ja päättyy siihen, kun paketti on kotona. Erilaisissa sovelluksissa ja verkkopalveluissa keskustelevampi puhetyyli on nykyisin arkipäiväistä ja odotettua. Sosiaalisessa mediassa henkilökohtainen ote toimii. Puhetyyli ei silti ole asia, joka valitaan vain kolmen vaihtoehdon paletista. Jokainen 20 000 työntekijästämme on esillä omana persoonanaan.

Tuoreen kuluttajatutkimuksemme mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista koki uuden tapamme puhua positiivisena. Kuuntelemme kuitenkin tarkalla korvalla myös niitä, jotka eivät uudistuksesta pitäneet, ja olemme jo tehneet parannuksia tämän palautteen perusteella. Olemme kaikki erilaisia, ja tärkeintä on luonteva ja hyvältä tuntuva palvelukokemus jokaiselle käyttäjälle.

Kaisa Ilola

asiakaskanavista vastaava johtaja

Posti

