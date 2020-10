Stressi on imetyksen pahin vihollinen

Yhdeksän lapsen äitinä en ole mikään imetysfanaatikko, vaan olen täysimettänyt sen vuoksi, että se on sopinut minulle ja minulla on riittänyt maitoa.

Mielipidesivulla kirjoitettiin (HS 30.9.) imetysvaikeuksista. Nykyisin Suomessa vain pieni osa vauvoista täysimetetään puolivuotiaaksi.

Takanani on kahdeksan puoli vuotta kestänyttä täysimetystä. Yhdeksättä lasta olen imettänyt kuukauden verran. En ole mikään imetysfanaatikko, vaan olen täysimettänyt sen vuoksi, että se on sopinut minulle ja minulla on riittänyt maitoa.

Synnytyssairaaloissa saatava imetysoppi voi olla yksi syy ikäviin kokemuksiin, kuten mielipidekirjoittaja totesi. Syy ei tietenkään ole hoitajien vaan suositusten ja määräysten, joita he noudattavat.

Itse olen onnellinen siitä imetysvalmennuksesta, jota sain äidiltäni ja siskoltani ennen esikoiseni syntymää: ”Stressi on imetyksen pahin vihollinen” ja ”Muista sitten, että maito saattaa nousta kunnolla vasta neljäntenä yönä. Kannattaa antaa aluksi lisämaitoa.”

Imetin vauvaa alusta saakka, mutta imetyksen päälle annoin lisämaitoa, jota sai itse hakea. Ja se maito tuli tarpeeseen. Minä sain keskittyä synnyttämääni pieneen ihmeeseen.

Kuulin, kuinka samoihin aikoihin 200 kilometrin päässä äitejä itketettiin sillä, että lisämaitotipat pidettiin saavuttamattomissa.

Ilman omia imetysoppejani olisin todennäköisesti epätoivoissani yrittänyt imettää ja kokenut epäonnistumista siitä, ettei maitoa tule. Ja kuinka ollakaan, neljäntenä yönä maito nousi.

Kuudennen lapsen kohdalla päätin testata sitä, etten antanutkaan vauvalle heti lisämaitoa. Vauva oli sen verran rauhallinen tapaus, että hän tyytyi niihin tippoihin, joita rinnoistani kenties sai. Mikä oli lopputulos? Kuivat vaipat ja ihon keltaisuus, mikä saattoi johtua kuivumisesta.

Nyt yhdeksännen lapsen kohdalla taas sorruin antamaan hyvin pieniä määriä lisämaitoa, minkä vuoksi vauvan verensokeri laski ja vauvan bilirubiiniarvoja jouduttiin seuraamaan.

Jos vähänkään tuntuu siltä, vaatikaa äänekkäästi vauvoillenne lisämaitoa ja luottakaa siihen, että maitoa kyllä jossain vaiheessa alkaa tulla.

