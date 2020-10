Imetykseen kannustaminen ilman riittävää ohjausta on haitallista ja jopa vaarallista

Vauvamyönteisyysohjelman kaikki kymmenen askelta tulee ottaa hallitusti käyttöön.

Nimimerkki Vauvan terveys etusijalle (HS Mielipide 30.9.) kuvasi huonoa imetysohjauskokemustaan. Kirjoituksen perusteella on melko ilmeistä, että perhe ei ole saanut näyttöön perustuvaa, riittävää imetysohjausta. Perheen ja henkilökunnan vuorovaikutus ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Imetyksen edistämiseen velvoittaa yleissopimus lapsen oikeuksista. Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamisessa imetys on yksi avaintekijöistä.

Vauvamyönteisyysohjelman askeleet ovat näyttöön perustuva tapa antaa imetysohjausta. Sen kaikki kymmenen askelta tulee ottaa hallitusti käyttöön. Askeleen 6 eli lisämaidon välttämisen turvallinen käyttöönotto edellyttää kunnollista ja ongelmia ratkaisevaa imetysohjausta (askel 5). Imetystä opeteltaessa tavallinen ongelma on imetyskipua aiheuttava ja rikkoutuneisiin rinnanpäihin johtava huono imuote. Hoitohenkilökunnalla tulee olla osaamista (askel 2) ja riittävästi aikaa hyvän imetysohjauksen toteuttamiseen. Kunnollisella imetysohjauksella ehkäistään riittämättömästä maidon saannista johtuvat vaaratilanteet, kuten vauvan verensokerin lasku. Perheellä on oltava mahdollisuus valita myös imettämättömyys tai osittaisimetys ja oikeus tällöin saada ohjausta ja tukea siihen.

On ilmeistä, että imetysohjausta tulee edelleen kehittää. Siihen velvoittavat Suomen kansainväliset sitoumukset, kansalliset lait ja ennen kaikkea äitien ja perheiden kokemukset ja pettymykset riittämättömästä tai väärästä imetysohjauksesta.

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022 määrittää tavoitteet ja keinot tälle työlle ja kansallinen imetyksen edistämisen seurantaryhmä seuraa työn etenemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on työskennellyt vuodesta 2018 kansallinen imetyskoordinaattori, joka käytännössä toteuttaa toimintaohjelman mukaista imetysohjauksen kehittämistä ja toimii tukena alueelliselle kehittämiselle.

