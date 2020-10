Suomalaisten Afrikka-kuva on jämähtänyt 1980-luvulle

Afrikkalaisten huolet ja toiveet ovat hyvin samanlaisia kuin täällä Suomessa.

Ministerit Pekka Haavisto (vihr) ja Ville Skinnari (sd) osuivat naulan kantaan vaatiessaan Suomen Afrikka-suhteen päivittämistä (HS Vieraskynä 23.9.). Isoin ongelma lienee siinä, että käsityksemme Afrikasta on kuin suoraan 1980-luvulta.

Suomen yhteys Afrikan maihin on niin ohut, että useimpien suomalaisten käsitykset ovat jääneet uutismedian ja kehitysaputoimijoiden luoman kuvan varaan. On onni, että Suomella ei ole siirtomaahistoriaa, mutta meillä ei valitettavasti ole myöskään merkittävää afrikkalaistaustaista väestöä eikä heidän tuomaansa luontaista kytkyä. Kauppa on pientä ja matkailukin vielä alkutekijöissään.

Afrikan valtava manner hyvin erilaisine valtioineen ja kehitysasteineen näyttäytyy meille suomalaisille helposti yhtenäisenä, sumuisena massana. Suurimmalle osalle suomalaisista Afrikka on edelleen äärimmäisen köyhyyden, nälänhädän, pakolaisuuden ja konfliktien manner. Tämä on kuva, jota media ja osin myös kehitysaputoimijat ovat ehkä tiedostamattaankin luoneet.

Poliitikoiden kokemukset Afrikasta rajoittuvat yleensä ministeriöiden tai kehitysjärjestöjen järjestämiin matkoihin, joilla puhutaan pääasiassa kehitysyhteistyöstä. Kun Afrikka nousee esiin eduskunnassa ja sen valiokunnissa, kyse on lähes aina kehitysyhteistyöstä. Ei siis ole ihme, jos päällimmäisenä kansanedustajienkin mielessä on perinteinen kehitysyhteistyö.

Kehitysyhteistyö ja etenkin humanitaarinen apu ovat erittäin tärkeitä myös jatkossa. Suomen hallitus toimii viisaasti, kun se panostaa humanitaariseen apuun, lisääntymisterveyteen ja demokratiatukeen. Kehitysyhteistyö on kuitenkin vain osa kokonaisuutta.

Kun katsoo vaikkapa Afrobarometer-kyselyitä, afrikkalaisten huolet ja toiveet ovat hyvin samanlaisia kuin täällä Suomessa. Nuoret toivovat koulutusta ja työtä, jotta he saavat mahdollisuuden rakentaa itse omaa elämäänsä. Kuten meillä Suomessakin.

Kun keskustelee afrikkalaisten poliitikkojen kanssa, he toivovat ulkomaisia investointeja, jotka luovat työpaikkoja, energiaa, koulutusta ja palveluita. Aivan kuten meillä Suomessa.

Suomessa on joskus kauhisteltu sitä, että kehitysrahoittaja Finnfund on sijoittanut Afrikassa kaiken muun ohella myös hotelleihin, yksityisiin kouluihin ja terveysklinikoihin. Mutta miksi ei investoisi, kun matkailu on kasvava osa monen Afrikan maan taloutta ja hyvät hotellit toimivat käytännössä matkailualan ammattikouluina luoden työtä ja uramahdollisuuksia etenkin naisille? Ja kun koulut ja klinikat helpottavat julkisiin palveluihin kohdistuvaa valtavaa painetta tarjoamalla hyvää mutta kohtuuhintaista koulutusta ja terveydenhuoltoa?

Nämä ovat myös toimialoja, joihin koronaviruspandemia on iskenyt pahasti.

Suomen uuden Afrikka-strategian lähtökohta on tasavertainen kumppanuus. Tavoite on juuri oikea. Ehkä ensimmäinen askel tasavertaiseen kumppanuuteen on se, että todella kuuntelemme, mitä afrikkalaiset itse toivovat.

Pasi Rajala

viestintäjohtaja, Finnfund

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.