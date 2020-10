Yhteiskuntavastuuta on ajateltava yhä laajemmin

Ilmastonmuutoksen torjuminen tai vaikkapa covid-19-pandemian aiheuttamien sosioekonomisten vaikutusten hoitaminen ei ratkea perinteisellä talousajattelulla.

Perinteiset rintamalinjat näkyvät vahvasti viimeaikaisissa keskusteluissa yritysten yhteiskuntavastuusta.

Nykyinen debatti ei kuitenkaan vie eteenpäin sellaisen kansantalouden kehittämistä, jota tulevaisuuden uhkiin vastaaminen edellyttää. Yhteiskuntavastuuta onkin hahmotettava aiempaa laajemmasta näkökulmasta.

Elämme keskellä useaa kestävyyskriisiä. Talouden kannalta todellinen haaste onkin ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen tilanteessa, jossa olemme ylittäneet tai ainakin ylittämässä monia sellaisia luonnonvarojen käytön absoluuttisia rajoja, joiden jälkeen paluu aiempaan tilaan ei ole enää mahdollista.

Pahimpien katastrofien välttämiseksi meillä on alle kymmenen vuotta aikaa toteuttaa erittäin massiivisia muutoksia sekä teollisessa tuotannossamme että kulutuskäyttäytymisessämme.

Ilmastonmuutoksen torjuminen tai vaikkapa covid-19-pandemian aiheuttamien sosioekonomisten vaikutusten hoitaminen ei ratkea perinteisellä talousajattelulla. Jos kansantaloutta verrataan autoon, yritystoiminta voidaan nähdä tuon auton moottorina. Jotta autosta on hyötyä, tarvitaan kuitenkin myös ohjauspyörää ja ajoittain jarruakin. Debatti siitä, ovatko yritykset vain voittoa tavoittelevia friedmanilaisia kilpureita, kuuluu talousfilosofian historiaan, jonka perusteet muotoiltiin aivan erilaisessa todellisuudessa.

Nykytietämyksen valossa ei voi olla sallittavaa, että yritys tavoittelisi ainoastaan kuluttajien ailahteleviin impulsseihin reagoimista kilpailijoita pienemmillä kustannuksilla. Liiketoiminnan strategisen suunnittelun keskiössä tulee olla kysymys siitä, miten yritys voi omalla toiminnallaan edistää yhteiskunnan kehittämistä kestävämpään suuntaan pitkällä aikavälillä. Yhtenä reunaehtona tietenkin on myös yrityksen markkinaposition turvaaminen.

Vaikka useimmat yritykset toimisivatkin vastuullisesti, vapaamatkustaminen on aito ongelma, koska se muokkaa koko markkinaa epäkestävämpään suuntaan. Korjausliike alkaa kuitenkin vähitellen syntyä, kun yritysten pelisäännöt on tehty sellaisiksi, että minimitason suoriutuminenkin edistää pitkän aikavälin kestävyyttä. Paremmin suoriutumisesta tulee vastaavasti palkita.

Myös kuluttajien on kannettava aiempaa suurempaa vastuuta. Meidän on vaadittava sitä, että voimme tehdä valintamme kestävien vaihtoehtojen välillä. Meidän on myös opittava karsimaan kulutuksemme turhia muotoja ja ymmärrettävä, että kuluttamatta jättäminen voi monessa tilanteessa olla paitsi ympäristön myös minun itseni kannalta paras vaihtoehto.

Yritykset, joiden liiketoiminta tukee tällaista kehitystä, ovat pitkän aikavälin voittajia.

Jarkko Levänen

kestävyystieteen apulaisprofessori

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

