Metsäteollisuuden päätös irrottautua yleissitovista työehtosopimuksista on looginen askel kansainvälisestä näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomi ja Belgia ovat ainoita maita Euroopassa, joiden työllisyyspolitiikka vuoden 2008 talouskriisin jälkeen ei ole liikkunut merkittävästi keskusjohtoisuudesta kohti paikallista tasoa. Jopa korporatismin mallimaassa Ruotsissa etenkin palkkojen paikallinen sopiminen on lisääntynyt paljon tällä vuosikymmenellä.

Työnantajapuolen väitteet kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisesta on syytä ottaa tosissaan, vaikkakin rivien välistä on luettavissa painetta työolojen ja palkkojen heikentämiseksi. Länsinaapuriemme esimerkit kuitenkin osoittavat, että ay-liikkeen on mahdollista siirtyä asteittain tukemaan paikallisia neuvotteluita sekä ylläpitää merkittävää asemaansa valtakunnanpolitiikassa. Viimeiseen hengenvetoon keskusjohtoisuutta puolustavat patruunat sahaavat omaa oksaansa.

On ammattiliittojen ja Sdp:n käsissä, johtaako työmarkkinapolitiikan murros kansainväliseen kilpajuoksuun kohti pohjamutia vai dynaamiseen, kestävään hyvinvointivaltiomalliin.

Henri Haapanala

väitöskirjatutkija, Universiteit Antwerpen

