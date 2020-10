Ei ole olemassa luontaisesti ilkeitä ihmisiä.

Koulu- tai työpaikkakiusaaminen tuntuu vaikealta ilmiöltä ratkaista. Ratkaisun avaimet löytyvät vasta, kun aletaan laajemmin ymmärtää mistä kiusaamisessa on oikeasti kysymys.

Opettajien ja henkilöstöosastojen ohjeissa kehotetaan selvittämään kiusaamistilannetta. Useimmiten syy tapahtumiin ei kuitenkaan ole itse kiusaamistilanteessa, ja siksi asian käsittely saattaa jäädä pinnalliseksi. Liian pinnallinen interventio ja juurisyyn ymmärtämättä jättäminen voivat pahimmillaan johtaa koston kierteeseen, ja kiusaaminen saa jatkua.

Melko yleisesti ymmärretään, että kiusaamisen syy ei ole uhrissa. Riittävästi ei kuitenkaan ymmärretä vielä sitä, että myös kiusaaja on tietyllä tavalla uhri – ei kuitenkaan käsillä olevassa kiusaamistilanteessa.

Ei ole olemassa luontaisesti ilkeitä ihmisiä. Ihmiset eivät halua pahaa toisilleen. Jokainen voi ajatella mielessään, millaisessa tilanteessa yleensä tulee sanoneeksi pahasti toiselle. Kun miettii omaa käyttäytymistään vaikeissa tilanteissa, on helpompi ymmärtää, mitä kiusaajan mielessä on mahdollisesti pyörinyt tapahtumahetkellä.

Oli kyse koulukiusaamisesta, väkivallasta, panettelusta, työpaikalla tapahtuvasta raivonpurkauksesta tai pidempiaikaisesta epäasiallisesta kohtelusta, käyttäytymisen takana on aina kiusaajan tai kiivastujan oma pelko ja hämmennys.

Syy purkaukselle voi olla esimerkiksi samana aamuna kotona käyty sanaharkka, jonka tuottaman pahanolontunteen kiivastuja siirtää eteenpäin. Koulukiusaaja on ehkä itse tullut kiusatuksi. Käyttäytymisen takana voi olla myös pidempiaikaista pahanolontunnetta, vanhempien päihdekäyttäytymistä, väkivaltaa tai jopa hyväksikäyttöä.

Muistan lukeneeni jutun tutkimuksesta, jonka mukaan koulukiusaajat menestyvät elämässä usein huonommin kuin muut. Kun muistelen lapsuuteni koulukiusaajia, näen nyt aikuisen viisaudella erityisesti kaksi, selvästi todella vaikeissa oloissa kasvanutta lasta, jotka purkivat omaa pahaa oloaan sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Kun ymmärretään, että kiusaajalla on oikeasti paha olla, hän on epävarma, hämmentynyt ja pelkää, tilanteet on helpompi selvittää. Uhrin on helpompi suojautua henkisesti ja selvitä kiusaamisesta nopeammin.

Kun ymmärtää, mistä toisen viha ja omituinen käytös kumpuaa, tietää, että mitään sanottua ei tarvitse ottaa henkilökohtaisesti.

Tämä sisältää siis kiusatun kannalta ajatuksen: ”Tiedän, että sinä olet ahdistunut jostain. Sinä olet meistä se, jolla on ongelma. En minä. Siksi mikään, mitä sanot, ei voi satuttaa minua.” Tämä puolestaan mahdollistaa ymmärryksen toista kohtaan, vähitellen ehkä jopa empatian ja mahdollisuuden avata solmuja.

Työ- ja kouluyhteisöjen ongelmissa sekä kiusaamistilanteissa olisi aina hyvä mennä pintaa syvemmälle eikä selvitellä pelkästään itse kiusaamistapahtumaa.

Miisa Helenius

Executive Coach, johdon mielen valmentaja, Helsinki

