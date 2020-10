Humanistinen tiedekunta pyrkii takaamaan niin rauhalliset työtilat kuin suinkin.

Helsingin Sanomat (30.9.) kirjoitti Helsingin yliopiston tutkijoiden kapinasta avotoimistoja vastaan. Haluan hiukan täsmentää kirjoitusta.

Humanistinen tiedekunta ei tee avotoimistoja Metsätaloon. Tiedekunta pyrkii takaamaan niin rauhalliset työtilat kuin suinkin.

Vanhaan 1930-luvun rakennukseen on suunniteltu rakennuksen historiaa kunnioittaen remonttia, joka valmistuu syksyllä 2021. Työtilat noudattavat vanhaa huonejakoa. Työtiloja suunniteltaessa on haastateltu tutkijoita. Työhuoneista osa on yhden, osa 2–3 hengen ja hyvin pieni osa jopa 4–6 hengen huoneita. Kuuden hengen huone on vanha kokoushuone. Se ei ole pikkusormen antamista avokonttoripaholaiselle. Kuuden hengen huoneen vaihtoehtona ei ole yksityishuone vaan esimerkiksi työskentely kirjastossa.

Kokoushuoneita joudutaan muuttamaan työtiloiksi, koska tiedekunta antaa työtilat myös väitöskirja- ja apurahatutkijoille, jotta he voivat liittyä heti uran alusta tutkijayhteisöön. Työhuoneiden tarve vaihtelee sen mukaan, miten tutkijat saavat rahoitusta. Siksi työhuoneessa voi olla 1–5 huonekumppania.

Tutkijat ilmaisivat jutussa huolensa työtilojen muuntojoustavuudesta. Tämän tulkitaan tarkoittavan avotiloja tai hurjimmillaan sitä, että tutkijalla ei olisi henkilökohtaista työpistettä lainkaan vaan hän hyppelisi tietokoneensa kanssa paikasta toiseen. Ei tarvitse pelätä. Humanistien ei odoteta hyppelevän.

Ylpeänä kerron vielä, että Metsätalossa remontoidaan myös opiskelijaruokalaa. Aikaisemmin sali jäi tyhjilleen lounasajan jälkeen, mutta remontissa salia muutetaan niin, että se on iltapäivisin opiskelijoiden työtilana.

Erinomainen Kaisa-kirjasto ei pysty tarjoamaan työpisteitä kaikille opiskelijoille.

Kun koronavirusepidemiasta päästään, on syytä odottaa luottavaisesti syksyä 2021. Tiedekuntamme toivottaa tutkijat ja opiskelijat uusiin tiloihin paneutumaan humanistisiin tieteisiin sydämen kyllyydestä.

Pirjo Hiidenmaa

humanistisen tiedekunnan dekaani, Helsingin yliopisto

