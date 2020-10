Täydennysrakentamista olisi tehtävä niin, että alueen historialliset kerrokset ja ominaispiirteet säilyvät.

Olemme asuneet pitkään Kontulassa emmekä tunnista Helsingin Sanomien siitä luomaa kuvaa – saati hyväksy holhoavaa otetta alueen ”kasvojen kohottamiseen”.

HS:n pääkirjoituksessa (30.9.) todettiin: ”Täydennysrakentaminen muutti Myllypuron entistä vetovoimaisemmaksi. Sama voi tapahtua Kontulassa.” Myllypuroa on uudistettu viime vuosina paljon. Metropolian kampus on esimerkki alueen profiilia kohottavasta hankkeesta. Kliininen ostoskeskus taas edustaa suuntaa, johon Kontulaa ei soisi kehitettävän. Pienet, yrittäjävetoiset ravintolat ovat väistyneet muutaman persoonattoman ketjun tieltä. Kontulan ostarilta saamme lounaat, lainakirjat ja vahakangasliinat. Toisinaan käymme kuppiloissa – joutumatta tappeluun. Ostarimme on orgaanisen kehityksen tulos, ei konsulttien sanelema.

Päihteidenkäyttö näkyy ostoskeskuksen alueella. Tämä ei kuitenkaan poistu kosmeettisilla ratkaisuilla. Ostarilla on ongelmakäyttäjille olennaisia palveluita, jotka menevät tärkeysjärjestyksessä epämukavuudentunteidemme edelle. Nyt käytön lieveilmiöt rajoittuvat tietylle alueelle ja pystymme huoletta lähettämään lapset yksin ulos.

Itään mahtuu täydennysrakentamista. Sitä olisi tehtävä niin, että alueen historialliset kerrokset ja ominaispiirteet säilyvät. Kaltaisemme lapsiperheet arvostavat Kontulan luontoa, lähipalveluita ja leikkipuistoja.

Arvostamme myös edullista asumista. Keskiluokkaistumisen tavoittelu ei saa häätää vähätuloisia yhä kauemmaksi kaupungista ja palveluista.

Yhdymme HS:n huoleen siitä, että aluetta kehitetään kuulematta asukkaita. Nyt osallistuminen on mahdollista niille, jotka seuraavat aktiivisesti kaupungin kanavia. Ehdotammekin, että meitä kuultaisiin laajasti siellä, missä olemme: ostoskeskuksessa.

Jami Järvinen

tarjoilija, toimittaja

Reetta Laitinen

tutkija, sarjakuvataiteilija

Mervi Leppäkorpi

yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija

Kontula, Helsinki

