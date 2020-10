Martti Helan laulussa sanotaan: ”Tahdon laulaa riemusuulla Sävelmän uuden tään, ti-ti-tyy.”

Kirsti Peitsara kysyi (HS Mielipide 2.10.) talitintin laulusta. Peitsaran mukaan lintu laulaa nykyisin ti-tyy, ti-tyy, eikä ti-ti-tyy, niin kuin Martti Helan laulussa meille kaikille suomalaisille on jo ainakin 1920-luvulta asti opetettu.

En osaa ottaa kantaa siihen, onko talitintti joskus tosiaan laulanut tuon pidemmän version, vaikka jo vuonna 1959 syntynyt olenkin, tähän vastatkoon joku ornitologi, mutta jospa kyseessä onkin säveltäjän sanaleikittely?

Peitsaran ajatusta siitä, että Hela olisi lisännyt tuon yhden ti:n lauluun sen paremman musiikillisen rytmityksen vuoksi tukee hyvin se, että laulussa puhutaan uudesta laulusta: ”Tahdon laulaa riemusuulla Sävelmän uuden tään, ti-ti-tyy.” Sana uusi viittaa minusta juuri siihen, että kyseessä ei ole talitintin vaan säveltäjän keksimä versio talitintin laulusta. Myös sana Sävelmä on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, aivan kuin jonkinlaista korostusta varten.

Tätä ajatusta vahvistaa vielä se, että Hela kirjoitti jo vuonna 1917 ilmestyneessä kirjassaan Laulu kansakouluopetuksen virkistysaineena kehittämistään ”iskualanimistä”, joilla laulun rytmi oli helpompi opettaa. Esimerkiksi neljä kahdeksasosanuottia, neljä neljäsosanuottia ja puolinuotti luettaisiin näin: Ne-li-sä-vel, as-kel, as-kel, täys (Reijo Pajamo, Koulun laulutunnilla 2013). Nykyisin tämä rytmi opetettaisiin ti-ti-ti-ti taa-taa taa-taa taa-aa.

Laulun sanoista on hieman eri versioita, mutta yllä oleva sitaatti on WSOY:n kustantamasta ja Paavo Halmeen ja Väinö Paavolan kokoamasta Kansakoulun laulukirjasta vuodelta 1927.

Mielenkiintoinen lisätieto löytyy kirjan yhdeksännen painoksen (1937) esipuheesta, jossa tekijät mainitsevat ”alentaneensa” useiden laulujen sävellajeja, jotta ”ne paremmin tyydyttäisivät nykyisiä vaatimuksia”.

Tästä lasten lauluäänen madaltumisesta on puhuttu koko oman musiikinopettajan urani ajan 1980-luvun alusta saakka. Enpä ole ollut tietoinen, että tätä asiaa on puitu ja siihen on näinkin tarmokkaasti tartuttu jo 1930-luvun lopulla.

Arto Joutsimäki

musiikkiin erikoistunut luokanopettaja, kuoronjohtaja, Vantaa

