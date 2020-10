Suomen tavoite olla hiilineutraali on mahdoton saavuttaa nykyisillä rakennustavoilla.

Suomessa on meneillään purkuaalto. 1970-luvun ja nuoremmatkin rakennukset ovat tulossa peruskorjausikään, ja useassa tapauksessa omistajat ja taloyhtiöt päätyvät korvaamaan olemassa olevan talon uusilla ”paremmilla” rakennuksilla.

Rakennusjätteet päätyvät kuitenkin uudelleenkäytön sijaan kaatopaikoille, ja haitalliset materiaalit kerääntyvät luontoon. Vanhat rakennukset korvataan usein uusilla, jotka ovat energiatehokkaampia mutta joiden käyttöikä on aivan yhtä lyhyt.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite on mahdoton saavuttaa nykyisillä rakennustavoilla.

Nykyisten rakennusten tavoitteellinen käyttöikä on noin 50 vuotta, joten nyt käynnissä oleva purkamisen kierre tulee todennäköisesti toistumaan 2050-luvulla, ellei jotain tehdä.

Suomen rakennuskannasta 80 prosenttia on rakennettu sotien jälkeen. Meillä ei ole asiaa mennä purkamaan koko tätä ”ongelmallista” rakennuskantaa niin kauan kuin korvaamme ne yhtä huonoilla rakennuksilla.

Rakennukset aiheuttavat 30 prosenttia Suomen päästöistä, ja itse rakentamisprosessista aiheutuu aina hiilipiikki. Kaikki Suomen metsätkään eivät riitä kompensoimaan sitä hiilipiikkiä, mikä aiheutuu, jos 2000-luvun rakennukset joudutaan purkamaan ja korvaamaan uusilla niiden saapuessa käyttöikänsä päähän.

Rakennusten aiheuttamien päästöjen lisäksi käytetyillä rakennusmateriaaleilla voi olla vaikutusta asukkaiden ja ympäristön terveyteen. Ihmiset viettävät suuren osan elämästään rakennusten sisällä. Miksi emme velvoita samanlaista avoimuutta rakennusten sisältämistä materiaaleista kuin elintarvikkeiden kohdalla?

Uusien rakennusmateriaalien pitkäaikaisvaikutuksista terveydelle ei ole varmaa tietoa. Asbestinkaan vaikutuksista ei aluksi tiedetty.

Materiaalit päätyvät usein erottelemattomina rakennusjätteiksi. Ei huomioida, pystyykö ekosysteemi käsittelemään synteettisiä tai haitallisia aineita. Käytettävien materiaalien tulisi olla kestäviä, terveellisiä ja kierrätettäviä.

Meidän ei tarvitse enää odottaa uusia teknologisia ratkaisuja, sillä ratkaisut meillä on jo tiedossa. Rakennukset tulisi suunnitella kestäviksi ja huollettaviksi. Peruskorjausvaiheen ei tulisi olla kysymys rakennuksen elämästä ja kuolemasta, vaan korjaamisen tulisi olla luonnollinen, helppo sekä taloudellinen ratkaisu. Tämä vaatii poliittista tahtoa, ja uuden ajattelutavan tulisi näkyä kaavoituksessa sekä arkkitehtien ja rakennusalan koulutuksessa.

Ei ole kestävää, että rakennuksen peruskorjausiässä asukkaat menettävät kotinsa, terveytensä ja rahansa. Meidän on elettävä nyt rakennettujen rakennusten keskellä satoja vuosia, joten tarvitsemme pitkäjänteistä päätöksentekoa asian ratkaisemiseksi.

Matti Jänkälä

Ode Tuupainen

Emma Savela

You Tell Me -kollektiivin jäseniä ja arkkitehtuurin maisteriopiskelijoita

