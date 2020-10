Vieraskynä

Nuoret lukevat, jos he löytävät itseään kiinnostavaa luettavaa. Lukemisen pariin voivat houkutella vaikkapa pelit tai raplyriikka.

Nuorten lukemista tarkasteleva Pisa-tutkimus on viime vuosina tuonut esiin huolestuttavia tietoja. Jo joka kahdeksas nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa. Samalla erot parhaiden ja heikoimpien lukijoiden välillä kasvavat entisestään. Kenties pysäyttävin tulos viimeisimmästä mittauksesta on kuitenkin tämä: yli 60 prosenttia pojista kertoo lukevansa vain, jos on pakko.

Erot lasten lukemisessa ja oppimisessa ovat nähtävissä jo varhain. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisi elokuussa tutkimuksen, jonka mukaan lukeminen oli yksittäisistä harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista vahvimmin yhteydessä ekaluokkalaisten osaamiseen. Myös se riitti, että lapselle oli luettu säännöllisesti. Mitä enemmän lapsi oli altistunut teksteille, sitä parempi hänen osaamisensa oli jo ensimmäisellä luokalla.

Tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että lukemisesta on lukuisia hyötyjä, kuten sanavaraston kasvaminen, empatiakyvyn paraneminen, mielikuvituksen laajeneminen ja itsetuntemuksen vahvistuminen. Nopeasti muuttuvassa maailmassa lukeminen ei menetä merkitystään, päinvastoin. Se on pohja elämässä pärjäämiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Nyt heikoimpien lukijoiden lukutaito ei riitä jatko-opintoihin, saati työhakemuksen kirjoittamiseen. Lukutaidon yhteys hyvinvointiimme on vahva ja kiistaton.

Mutta yritäpä saada nuori lukemaan sillä verukkeella, että se kehittää empatiakykyä tai mielikuvitusta. Lasten ja nuorten säätiö selvitti kyselyssään nuorten lukutottumuksia, ja 1 500 nuoren vastauksista selvisi se, että nuoret lukisivat enemmän, jos löytäisivät itselleen kiinnostavaa luettavaa. Vain neljäsosa kyselyyn vastanneista nuorista piti lukemista ”siistinä”. Tuloksessa ei ole mitään yllättävää, mutta se on meille aikuisille hyvä muistutus siitä, että nuorten lukeminen – ja etenkin lukemattomuus – on koko yhteiskunnan asia. Meistä jokainen voi osaltaan olla kasvattamassa yhteiskuntamme intoa lukemiseen.

Lukukeskuksen mukaan suomalaisista 60 prosenttia kokee lukevansa liian vähän. Lukemisen vähentyminen on kulttuurinen ilmiö, joka on jo vuosia koskettanut myös aikuisia. Nuoret eivät elä tyhjiössä, vaan se, mistä ympäröivä yhteiskunta kuhisee ja mikä on tai ei ole suosittua, valuu myös nuorten elämään.

Nuorten lukemista on edistettävä nuorten näköisesti. Monessa hankkeessa on saatu hyviä tuloksia tuomalla tekstiä nuorten maailmaan raplyriikoiden tai lavarunouden keinoin. Chatfictionin eli viestiketjumaisesti ruudulla etenevän tarinan avulla on tavoitettu nuoria, joita ei kiinnosta kirjojen lukeminen. Urheilijoiden ja muusikoiden elämäkerrat ovat innostaneet porttiteorian tavoin nuoria lukemaan. Monet tietokone- ja konsolipelit perustuvat moniulotteiseen tarinaan, joka vaatii tekstin ja repliikkien ymmärrystä. Kouluissa lukutunnilla voi valita myös äänikirjan, joka on saanut erityisesti nuoria miehiä kirjallisuuden pariin. Kaikki nämä ovat erinomaisia keinoja arkipäiväistää lukemista nuorten maailmassa.

Alkuvuodesta julkaistu Lukuklaani-tutkimus osoitti, että yhteisöllinen lukeminen tukee lukumotivaatiota. Mikä olisi enemmän sosiaalisen median käyttöön kasvaneiden nuorten arkipäivää kuin yhteisöllisyys ja sosiaalisuus? Lukupiirejä on ollut niin pitkään kuin on ollut lukemista. Niiden tuomisen digitaaliseen ympäristöön ei pitäisi olla ylivoimainen haaste.

Teemme asioita siksi, että pidämme niitä mielekkäinä ja olemme havainneet, että ilmiö on kulttuurisesti suosittu. Tuputtaminen ja hyötypuhe eivät toimi. Niiden sijaan meidän pitää rakentaa lukemiseen innostavaa kulttuuria ja sitä kautta arkipäiväistää lukemista yhteiskunnassamme.

Lukemisesta on tehtävä näkyvää, tarkoitti se sitten kirjan tai lehden lukemista joukkoliikenteessä puhelimen tuijottamisen sijaan tai painettujen lehtien nostamista taas pöydille. Kun lukeminen tuodaan piilosta takaisin tiiviiksi osaksi kaupunkikuvaa ja kotien arkea ja siitä keskustellaan yhtä innokkaasti kuin Netflix-sarjoista, olemme jo pitkällä.

Olli Alanen

Kirjoittaja on toiminnanjohtaja Lasten ja nuorten säätiössä.

