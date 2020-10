Sosiaalinen media on täynnä mielensä­pahoittajista puhuvia mielensä­pahoittajia

”Pahoitit mielesi” ei ole väittelyssä mikään argumentti. Se on vain keino väheksyä vastakkaista mielipidettä, yrittää sivuuttaa se turhana valittamisena.

Luetko usein Facebook- tai Twitter-kommenttiketjuja? Tuntuuko tämä kommentti – tai jokin sen variaatio – tutulta?

”Pitihän se arvata että joku tästäkin mielensä pahoittaa!!”

Itselleni ainakin tuntuu. Niitä ei tarvitse aktiivisesti etsiä. Kuulun Facebookissa omaksi huvikseni moniin eri harrasteryhmiin, joissa aiheina ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, sarjakuvat ja ruoanlaitto. Aina jossain vaiheessa jossain niiden julkaisussa tai kommentissa aletaan puhua ”mielensäpahoittajista”.

Prosessi voi mennä vaikka näin. Joku julkaisee ryhmässä vitsin, joka on postaajan itsensä mielestä hauska, mutta joidenkin toisten mielestä tökerö, esimerkiksi nykymittapuulla rasistinen tai seksistinen.

Joku esittää kritiikkiä kyseistä vitsiä kohtaan, hyökkäämättä sen julkaisijaa itseään kohtaan. Julkaisijalla kritiikki menee kuitenkin tunteisiin, ja vakiovastaus on: ”Siellä joku taas pahoitti mielensä!!”

Mielensäpahoittaja-kommentteja alkaa helposti lennellä myös silloin, jos keskustelun aiheena on laaja, ryhmäläisten mieli­piteitä jakava asia: jos vaikkapa muusikkoryhmässä aletaan keskustella musiikkipiireissä koetusta sukupuolisyrjinnästä. Silloin monet niistä, joiden mielestä syrjintää ei alalla ole tai sitä liioitellaan, pitävät koko asian esille tuomista ja siitä puhumista mielensä pahoittamisena.

Kommentti, joka sai varmaankin joskus alkunsa humoristisena viittauksena Tuomas Kyrön kehittämään hahmoon, on menettänyt merkityksensä vitsinäkin. Se kertoo vain käyttäjästään. Esimerkiksi sen, ettei tämä osaa tai viitsi argumentoida.

”Pahoitit mielesi” ei ole väittelyssä mikään argumentti. Se on vain keino väheksyä vastakkaista mielipidettä, yrittää sivuuttaa se turhana valittamisena. Näin joku voi kokea poistuneensa väittelystä voittajana tarvitsematta perustella enää mitään. Ehkä voi heittää muutaman halveksuvan ”jaksuhaleja”- tai ”voimia”-kommentin toiselle.

Eikä se väärin ole, jos ei aidosti osaa väitellä tai perustella mielipiteitään. Sitä voi treenata. Tai sitten muuten pysyä sosiaalisessa mediassa hiljaa. Muuten voi pahoittaa mielensä.

Sehän mielensäpahoittaja-syytöksiä heittelevissä huvittavinta on: juuri he vaikuttavat viestiketjuissa niiltä, jotka kirjoittavat kommenttinsa itkupotkuraivosta tutisten. Hiekkalaatikkolausahdus ”se on se ite, joka toista haukkuu” pätee kerrankin.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.