Työntekijöiden työkyky ja viihtyminen työpaikalla on koko toimialan menestymisen kivijalka.

Tutkijatohtori Maarit Laihonen kirjoitti (HS Mielipide 29.9.) marja-alalla tapahtuvasta työntekijöiden riistosta voimakkaasti yleistäen. Todellisuudessa viljeltyjen marjojen viljelmillä niin kotimaisesta kuin vierastyövoimastakin pidetään hyvää huolta.

Ala on työvoimavaltaista. Työntekijöiden työkyky ja viihtyminen työpaikalla on koko toimialan menestymisen kivijalka. Useimmiten samat työntekijät saapuvat vuosi toisen jälkeen tutuille marjatiloille, ja havaintojemme mukaan he myös viihtyvät hyvin työpaikoillaan. Yrittäjät arvostavat tätä jatkuvuutta ja tekevät sen eteen töitä. Työntekijöille maksetaan palkkaa yhteisesti sovittujen työehtojen mukaisesti.

Valitsemalla Puhtaasti kotimainen -sirkkalehdellä merkittyjä tuotteita kuluttaja ja kauppa voivat lisäksi varmistaa sen, että marjatilalla noudatetaan hyviä työkäytäntöjä. Kaikilta tämän merkin käyttäjiltä vaaditaan joko kotimaisen Laatutarha-järjestelmän, pohjoismaisen IP-järjestelmän tai kansainvälisen Globalgab-laatujärjestelmän soveltamista käytäntöön. Kaikissa näissä on lisäosana työoloja koskeva oma osionsa.

Ulkopuolinen tarkastaja auditoi tilan ja tarkastaa yhdessä viljelijän kanssa viljelytoimien lisäksi työnjohtoa ja muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, työturvallisuutta ja varmistaa myös esimerkiksi majoitusolojen tai työterveyshuollon toimivuuden sekä valmiuden hätätilanteiden varalle.

Yritys menettää sirkkalehtimerkin käyttöoikeuden, jos esimerkiksi havaittuihin puutteisiin ei saada parannusta määräaikaan mennessä. Lisäksi viljeltyjen marjojen tilat ovat viranomaisvalvonnan piirissä niin työolojen kuin tuotannonkin osalta.

Timo Taulavuori

toimitusjohtaja

Katarina Lassheikki

laatupäällikkö, Puutarhaliitto

