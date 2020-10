Onko meidän hyväksyttävä sisälle asuntoomme kulkeutuva savu nurisematta?

Tämä kirjoitus on hätähuuto. Saammeko mistään apua, kun naapurin tupakointi häiritsee?

Asumme Hekan vuokra-asunnossa, jossa on voimassa oleva parveketupakointikielto. Vanhalla naapurillamme on huonot jalat, eikä hän käy lainkaan ulkona. Siksi hän tupakoi sekä parvekkeellaan että sisällä asunnossaan, viimeksi mainittuun hänellä on ikivanhan vuokrasopimuksen turvin oikeus. Nyt myös kylässä ollut tytär istui hänen kanssaan parvekkeella sauhuttelemassa. Tytär kertoi, että sairas äiti tulee aina polttamaan täällä.

Eikö viranomaisten määräyksillä tai niinkin hurjalla asialla kuin toisten huomioon ottamisella ole tupakoinnin suhteen minkäänlaista merkitystä? Helsingin ympäristöpalvelut ei ole löytänyt huomauttamista, vaikka tutkintaa on tehty viime keväästä saakka. Kesällä tehdyistä korjauksista huolimatta tupakanhaju tulee yhä sisälle asuntoomme.

Olemme tekemässä isännöitsijälle ilmoitusta häiritsevästä asumisesta. Tätä varten tarvitsemme kaksi naapuria todistajiksi, mutta se on vaikeaa, sillä monet naapureista polttavat itsekin – tai sitten he eivät halua ottaa asiaan kantaa.

Onko meidän siis vain hyväksyttävä jatkuva savu ja haju sekä niistä aiheutuvat asumisen rajoitukset ja sairaudet nurisematta, vaikka passiivisen tupakoinnin terveyshaitat ovat hyvin tiedossa?

Helsinki on julistautunut savuttomaksi kaupungiksi. Nyt koronaviruspandemian aikana koti on meille myös etätyöpaikka, jossa on jaksettava opiskella ja tehdä ansiotyötä.

Naapuri

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.