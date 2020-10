Venäjän kannalta kyky ylläpitää rauhaa alueella olisi tapa oikeuttaa itsensä pysyväksi turvallisuuden tarjoajaksi entisen Neuvostoliiton maissa.

Toimittaja Jussi Niemeläinen totesi viimeaikaisesta konfliktista Vuoristo-Karabahissa näin: ”Toisin kuin Abhasiassa, Etelä-Ossetiassa ja Transnistriassa, Venäjällä ei ole siellä joukkoja. Se ei ole sille propagandamielessäkään tärkeä.” (HS 29.9.)

Ehkä Venäjällä ei ole propagandan kiinnostusta sanan suppeassa merkityksessä. Kuitenkin väitän, että Venäjällä on osittainen tavoite vakuuttaa Eurooppa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) valtiot siitä, että Venäjän päätavoitteena entisen Neuvostoliiton maissa on rauha eikä etupiirin ylläpitäminen. Yksi tapa tehdä se on esitellä itsensä taitavana rauhanvälittäjänä Vuoristo-Karabahin konfliktissa.

Venäjän kannalta kyky ylläpitää rauhaa alueella olisi tapa oikeuttaa itsensä pysyväksi turvallisuuden tarjoajaksi entisen Neuvostoliiton maissa. Se, että Venäjä pystyisi tekemään tämän diplomaattisesti eikä sotilaallisesti, olisi osalle Euroopan ja Etyjin valtioista arvokasta. Venäjä yrittää vakuuttaa muita osapuolia siitä, että Venäjällä on hyvät aikomukset. Samaan aikaan Venäjä haluaa säilyttää etupiirin.

Tämä strategia, jossa rauhanneuvotteluja käytetään väylänä vaikutusvallalle, näkyy myös Ukrainassa. Venäjä sallii Etyjin toteuttaa historiansa suurimman operaation – Etyjin tarkkailuoperaation Ukrainassa – mutta ruokkii samaan aikaan konflikteja ja jättää huomiotta Etyjin ponnistelut Ukrainassa. Venäjä haluaa olla keskeinen toimija rauhanneuvotteluissa, mutta rauhan ajoituksen hallinta voi olla tehokas työkalu suuremmissa diplomaattisissa peleissä.

Entisen Neuvostoliiton maissa Venäjä on epäilemättä keskeinen toimija rauhan rakentamisessa. Kommentoidessamme Venäjän ulkopolitiikkaa on tärkeää ottaa huomioon Venäjän sisäiset tavoitteet verrattuna visioihin, jotka Venäjä esittää muulle maailmalle.

Bradley Reynolds

jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.