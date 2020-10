Vieraskynä

Kokonaisnäkemys ihmisten tarpeista voi hämärtyä, jos hyvinvointi nähdään yksipuolisesti terveydenhuoltona.

Viime aikoina sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on puhuttu yllättävän vähän sosiaalityöstä. Vaarana onkin, etteivät sosiaalityöhön liittyvät kysymykset saa riittävästi huomiota sote-uudistusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Tilanne on samankaltainen kuin vuonna 2017 toteutetussa uudistuksessa, jolloin perustoimeentulotuki siirrettiin kunnilta Kelan hoidettavaksi. Kun sosiaalityö ja taloudellinen tuki tuolloin eriytyivät eri organisaatioihin, kokonaiskuva asiakkaan elämäntilanteesta hämärtyi.

Kela-siirron yhteydessä ennalta ehkäisevä ja täydentävä tuki jäivät kuntien tehtäviksi, eikä moni paljon apua tarvitsevista jaksanut asioida kahden viranomaisen kanssa. Toimeentulotukea haettiin, mutta sosiaalityön asiantuntijuutta ihmisten vaikeissa elämäntilanteissa ei päästy hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti.

Samoin saattaa käydä nyt sote-uudistuksessa, jos hyvinvointi nähdään enemmän terveydenhuoltona kuin sosiaalihuoltona ja enemmän sosiaalihuoltona kuin sosiaalityönä. Sosiaalityön rinnalle tulleet uudet käsitteet, sosiaalinen työ ja sosiaalialan työ, ovat omalta osaltaan heikentäneet ammatillista ymmärrystä sosiaalityön sisällöstä.

Jos sosiaalityön olemassaolo ylipäätään muistetaan, siihen kohdistuu monenlaisia vaatimuksia: sosiaalityön edellytetään olevan muun muassa ennalta ehkäisevää, kontrolloivaa, ihmistä tukevaa, hänen palvelujaan integroivaa, vertaistukea järjestävää sekä arjessa huoltavaa.

Sosiaalityön koulutuksessa korostetaan, että työn eettinen perusta on ihmisarvon jakamattomuudessa, kunnioittamisessa ja ihmisoikeuksissa. Kun valmistuneet sosiaalityöntekijät menevät kentälle töihin, usko sosiaalityön mahdollisuuksiin yhtäältä ongelmia estävänä ja toisaalta niihin vastaavana työmuotona saa usein kolauksen.

Kuntien ja valtion hallinto toimii usein erillisinä lohkoina, ja sosiaalityökin jää helposti muista hallinnonaloista erilleen. Sosiaalityön onnistuminen edellyttäisi kuitenkin yhteistyötä, moniammatillista lähestymistapaa ja asiakkaan kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Periaatteessa sote-uudistus antaisi sosiaalityölle aiempaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut aiotaan integroida. Tämän tavoitteen toteutuminen ei kuitenkaan nyt vaikuta käytännössä todennäköiseltä, koska sosiaalityön merkitys näyttää jääneen monille päättäjille vieraaksi.

Sosiaalityöllä olisi nyt myös aiempaa parempi mahdollisuus kiinnittyä sosiaaliturvan etuuksiin liittyviin asioihin, kuten työllistämispalveluihin ja koulutukseen. Tätä mahdollisuutta ei saa hukata jäykkiin hallintorakenteisiin.

Kunta on sote-uudistuksen jälkeenkin ihmiselle tärkeä samastumiskohde. Uudistuksen tulee parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta siten, että hallinnollista rajaa kunnan ja maakunnan välillä ei korosteta liikaa.

Sosiaalityöllä edistetään ihmisten hyvinvointia heidän arkiympäristössään yhdessä paikallisten toimijoiden ja kumppanien kanssa. Sote-uudistuksessa tulisikin selvästi määrittää, onko sosiaalityö kokonaisuudessaan maakuntien järjestämisvastuulla vai myös osa kuntien monialaista hyvinvoinnin edistämistä.

Sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen määritellään yhdeksi rahoituksen perustaksi. Tarkoitukseen varattu summa on kuitenkin vain noin prosentti uudistuksen kokonaismäärärahasta, ja se on aivan liian vähän. Näillä rahoilla tehdään ehkäisevää ja ennakoivaa työtä ja tuetaan asiakkaan kykyä hallita omaa elämäänsä. Tämä on olennainen osa sosiaalityötä.

Ellei sote-uudistuksessa hahmoteta sosiaalityötä ja sen tarpeita riittävän selvästi, kokonaiskuva asiakkaiden tarpeista voi hämärtyä. Asiaan pitää kiinnittää huomiota lähivuosina myös sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Elli Aaltonen ja Tarja Pösö

Aaltonen on työelämäprofessori ja Pösö sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa.

