Muut lehdet

Ilkka-Pohjalainen kommentoi poliisin ratkaisua käyttää kaasu­sumutetta Elo­kapina-liikkeen mielen­osoituksen hajottamisen yhteydessä.

”Tapahtunut tutkitaan perusteellisesti. Se on oikein. Lakia tarkasti noudattava poliisi on oikeusvaltion kovaa ydintä. Toisaalta Suomessa on laaja ilmaisu- ja mielipidevapaus. Kansalaisten on saatava ilmaista kantansa viranomaisten estämättä.”

”Ennen kuin poliisi vedetään tilille Kaisaniemen tapahtumista, myös mielenosoittajien täytyy muistaa, että heilläkin on vastuunsa. Helsingin keskustassa kulkevan vilkkaan kadun sulkeminen haittaa tavattomasti normaalia elämää. Kyllä poliisilla on silloin oikeus puuttua asiaan. Eikä mielenosoitusten tarkoitus voi olla yhteiskunnan normaalin toiminnan silkka häirintä.”

”Mielenosoittajat olisivat voineet siirtyä kadunvarsille. Viestin saa kyllä perille silläkin tavalla. Kaukana ei käy ajatus, että mielenosoittajat hakivat ottelua poliisin kanssa otsikoiden toivossa – ja tulihan niitä.”

”Kun siirrytään kansalaistottelemattomuuteen, liikutaan mielipiteen ilmaisemisessa samalla harmaalle, jopa laittomalle alueelle. – – Voi olla, että poliisi meni voimakeinojen käytössä liian pitkälle, mutta myös mielenosoittajat venyttivät heille annettuja laillisia oikeuksia äärimmäiseen asti.”

Iltalehti kysyy, oliko poliisin voiman­käyttö yli­päätään tarpeellista.

”Poliisi olisi voinut kantaa tai taluttaa rauhallisesti mieltään osoittaneet henkilöt pois kadulta, kuten poliisi on aiemmin tehnyt ja kuten se teki myös lauantaina kaasun käytön jälkeen.”

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut linjaavat, että rauhanomaiset mielenosoitukset – jopa laittomat – edellyttävät viranomaisilta pidättyväisyyttä voimakeinojen käyttöön, vaikka mielenosoitus aiheuttaisikin haittaa liikenteelle. Eli jos mielenosoittajat eivät harjoita väkivaltaa, myös viranomaisilta edellytetään pidättyväisyyttä voimakeinojen käytössä.”

”Helsingin poliisin on nyt selvitettävä, olivatko sen toimet mielenosoituksen hajottamiseksi hyväksyttäviä, välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioit­tavia.”

”Suomalaiset luottavat laajasti poliisiin ja muihin turvallisuusviran­omaisiin, ja tämän luottamuksen säilyminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. Kuvat maassa rauhallisesti istuvien mielenosoittajien kaasuttamisesta eivät kuitenkaan ole omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta poliisin toimia kohtaan.”

”Helsingin poliisin toimien vuoksi Elokapina sai nyt Suomessa maksimaalisen julkisuuden.”