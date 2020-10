Muut lehdet

Iltalehti kommentoi valtio­varain­ministeriön tuoreinta talous­ennustetta.

”Koronapandemian takia maailmantaloudessa eletään nyt äärimmäisen erikoista aikaa. Lähimpien kuukausienkin kehitystä on vaikea ennustaa. Varmaa on se, että vaikeuksia riittää kunnes tehokas ja turvallinen rokote koronavirusta vastaan on saatu laajasti käyttöön.”

”Mahdollisimman hyvä korona­epidemian hoito on nyt myös parasta talouspolitiikkaa. Samanaikaisesti hyvän terveyspolitiikan ohella täytyisi huolehtia myös talouden perusteista, jotka voidaan kiteyttää kolmeen sanaan: kilpailukyky, työllisyys ja tasapaino.”

”Vaikka Suomi nyt koronakriisin takia velkaantuukin nopeasti, olisi elvyttämisen ohella tehtävä vakauttamissuunnitelma, jolla julkisen talouden tasapainoa jatkossa parannetaan. Asioita ei voi lykätä kymmenen vuoden päähän.”

”Vientiteollisuutemme tarvitsee olo­suhteet, jotka takaavat kilpailu­kyvyn maailmanmarkkinoilla nyt koronavaikeuksien keskellä ja jatkossa vientikysynnän taas parantuessa. Oleellista on, että teollisuudelle ja elinkeinoelämälle tarjottava näkymä on kilpailukykyinen, vakaa ja uskot­tava.”

Hufvudstadsbladet toteaa, että valtio­varain­ministeriö ennustaa parhaassakin tapauksessa taloudelle huteraa ja hidasta toipumista.

”Ennustaminen on arvausleikkiä, jossa ei ole kyse pelkästään prosenttilukujen desimaaleista vaan myös prosenteista. Normaalitilaan ei päästä ennen kuin pandemia on taltutettu.”

”Vaikka Suomi on tähän mennessä selviytynyt akuuteista pandemian tuomista haasteista melko hyvin, talouden krooniset ongelmat ovat korostuneet.”

”Tähän saakka julkisen sektorin rahoitus on toiminut turvatyynynä. Jatkossakin valtion pitää tukea yrityksiä ja kansalaisia, jotta pysyviltä vahingoilta vältytään. Mutta minkään maan resurssit eivät riitä loputtomiin, eikä edes EU pysty ajan mittaan rientämään pelastustoimiin jokaiselle palopesäkkeelle.”

Kauppalehden mukaan talouden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen julkisen vallan tekemiin rajoitus­toimiin, jotka iskevät yksityisten palveluiden kulutukseen.

”Vaikka Suomen talouden supistumisen ennakoidaan olevan lievempää kuin monissa verrokkimaissa, kyse on suurista menetyksistä maalle, jonka julkinen talous oli rakenteeltaan jo valmiiksi kroonisen alijäämäinen.”

”Reformeja tarvitaan sekä menojen hillintään että tulojen maksimointiin. Yhtälö vaatii myös joustavampaa sopimista työehdoista.”