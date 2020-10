Vastavirtaan muuttaminen vaatii rohkeutta, mutta se voi olla mieltä avartava kokemus.

­

Viime aikoina moni on katsellut koti­maataan hieman uusin silmin. Kuukausien etä­työ on muokannut ajan ja paikan käsitteitä. Esimerkiksi city­vihreä entinen helsinkiläis­poliitikko Pekka Sauri kirjoitti kolumnissaan, että mökki­etä­töissä hän huomasi olevansa myös lande­paukku (MTV 19.9.).

Etätöistä on puhuttu vuosikymmeniä, mutta läpimurtoa odotellaan yhä. Kalifor­nian Piilaakson tietotyöläiset näyttävät nyt esimerkkiä ja muuttavat muualle. Yksi suomalais-amerikkalainen pariskunta on päätynyt jopa Pohjois-Karjalan Kontio­lahdelle, missä hoidellaan nyt etänä muun muassa Facebookin vip-kumppanuuksia (Yle 19.9.).

Suomessa kaupungistuminen koettelee sekä väkeä menettäviä että uusia asukkaita saavia seutuja. Toisaalla koulut ja päivä­kodit jäävät tyhjilleen, kun taas pää­kaupun­ki­­seudulla niitä pitää rakentaa hurjasti lisää. Esimerkiksi vauras Espoo on nyt asukasta kohti laskettuna Suomen velkaisin kunta. Hitaampi muuttoliike voisi olla paremmin hallittavissa.

Nuoret viihtyvät kaupungeissa, joissa tapahtuu paljon. Lapsiperheiden arki on aika samanlaista kaikkialla: elämä pyörii kodin, päiväkodin, työpaikan ja ruokakaupan välisellä akselilla. Ihan sama, onko Kansallisteatteri yhden vai sadan kilometrin päässä.

Muuttotappiokunnat miettivät, miten saisivat uusia asukkaita. Tarjolla olisi valmiit palvelut ja omakotitaloja helsinkiläisyksiön hinnalla. Pieksämäki tarjosi kesällä puoli vuotta ilmaista asumista kaupungin vuokratalossa, jos tulijalla olisi työpaikka.

Tähän mennessä tarjoukseen on tarttunut 12 ihmistä. Yksi tulija on Espoosta ja toinen Vantaalta. Tulijat ovat saaneet Pieksä­mäeltä työtä esimerkiksi hoitajina, opettajina tai metallialan työntekijöinä. Kun kaksion kuukausivuokra on 400–600 euroa, lähihoitajankin rahat riittävät hyvin.

Samanlaisia kampanjoita ovat tehneet muun muassa Savonlinna ja Varkaus. Pitää muistaa, että näissäkin kaupungeissa on pulaa työntekijöistä.

Koska ihminen on laumaeläin, vastavirtaan muuttaminen vaatii rohkeutta. Samalla voi löytää itsestään uusia puolia. Kun kaupungin pöhinä vaihtuu luonnon rauhaan, tekemistä pitää keksiä itse. Mieleen syntyy tyhjä tila, jonka luovuus voi täyttää.

Silloin voi kokea myös vapauden tunteen, jonka hiljattain kuollut Vexi Salmi sanoitti näin: ”Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus.”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.