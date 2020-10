Tiedon tuottamisen ja saavutettavuuden kannalta olisi hyvä keskittää vieraskielinen viestintä yhteen vakiintuneeseen viranomaiskanavaan, jota vieraskieliset ovat tottuneet käyttämään.

Eveliina Julkunen kirjoitti (HS Mielipide 5.10.) vieraskielisille tarjottavasta koronavirustiedosta. Keväällä tilanne kehittyi nopeasti ja tiedontarve oli suurta. Siksi oli tärkeää, että koronavirustietoa on ollut runsaasti tarjolla Suomessa yleisimmin käytetyillä vierailla kielillä. Monikielistä tietoa ovat tuottaneet ja levittäneet valtio, kunnat, viranomaiset ja järjestöt useissa eri viestintäkanavissaan, jotta tiedon nopea leviäminen on voitu varmistaa.

Valtioneuvoston kanslia toteutti keväällä monikielisen koronavirusviestinnän verkkosivun, jolle koottiin eri ministeriöiden tiedotteita muun muassa viroksi, venäjäksi ja arabiaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on tuottanut tietoa yrittäjille yli kymmenellä kielellä. Monikielisiä ohjeitaan ovat julkaisseet myös muun muassa Maahanmuuttovirasto, poliisi, Rajavartiolaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työ- ja elinkeinopalvelut, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Kela.

Kunnat on ohjeistettu varmistamaan, että asiakkaille on riittävästi tietoa omalla kielellään. Tietoa on jaettu sitä runsaammin ja useammalla kielellä, mitä enemmän kunnassa on vieraskielisiä asukkaita. Kriisin alussa monikielistä koronavirustietoa tuottivatkin ensimmäisinä lähinnä isoimmat kunnat, joissa monikielinen viestintä on arkipäivää.

Tietoa pyritään tarjoamaan myös paikoissa, joissa ihmiset asioivat, kuten kuntien ja terveydenhuollon palvelupisteillä. Tämä on erityisen tärkeää luku- ja kirjoitustaidottomille vieraskielisille henkilöille.

Myös selkokielisyyteen panostaminen tukee vieraskielisten tiedonsaantia, sillä tutkimusten mukaan valtaosa heistä ymmärtää melko hyvin ruotsia tai suomea.

Monikielinen julkaiseminen ja kääntäminen vaativat erityisosaamista. Tiedon tuottamisen ja saavutettavuuden kannalta olisi hyvä keskittää vieraskielinen viestintä yhteen vakiintuneeseen viranomaiskanavaan, jota vieraskieliset ovat tottuneet käyttämään. Yksi tällainen on useiden ministeriöiden ja kuntien rahoittama InfoFinland.fi.

Päivi Anttikoski

valtioneuvoston viestintäjohtaja

Mikko Koivumaa

työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja

