Täysimetyksen kestoon vaikuttavat monet perheen sisäiset ja ympäristöön liittyvät tekijät.

Helsingin Sanomat uutisoi suomalaisäitien imetyksen lisääntyneen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansalliseen tavoitteeseen, 80 prosentin täysimetykseen 4–6 kuukauden iässä, on vielä matkaa. THL:n vauvamyönteisyyssertifikaatin saaneet ja sitä hakevat synnytyssairaalat ovat sitoutuneet imetyksen lisäämiseen. Lisämaitoja annetaan tiukoin kriteerein.

Nimimerkki Vauvan terveys etusijalle (HS Mielipide 30.9.) kertoi äidin sanoin huolesta, jonka useat lastenlääkärit jakavat. Vauvat eivät aina saa riittävästi maitoa, jolloin syntyy vaaratilanteita. THL:n Riikka Ikonen ja Tuovi Hakulinen vastasivat kirjoittajalle (HS Mielipide 2.10.), että vauvamyönteisyysohjelman mukainen kunnollinen imetystuki on turvallista, ongelmia ratkaisevaa, osaavaa, aikaa vievää ja vapaaehtoista.

Synnytyssairaaloiden tavoitteena on varhainen kotiutuminen. Ohjausaikaa on vähän. Hoitohenkilökunta on ajoittain kiireistä. Vaativa uusi tietojärjestelmä syö aikaa perheen kohtaamiselta. Vauvantahtinen täysimetys on turvallista, jos vauva on reipas, kertoo nälän, imuote onnistuu ja äidinmaito on noussut.

Äiti voi olla väsynyt, sairas, sektiosta toipuva tai hitaammin maitoa nostava, jolloin vauva voi jatkuvasta imemisestä huolimatta jäädä ilman ravintoa. Vauvan nälkäviestejä voidaan tulkita väärin ja pitää tiheän imun kautena. Vauva voi olla myös vaisu ja liian vähään tyytyväinen.

Kokenut hoitaja pystyy arvioimaan maidonsaantia, jos aikaa on ja jos ei ole etukäteen määritelty, että täysaikaiselle vauvalle oman äidin maito riittää.

Lastenlääkäri tarkistaa vastasyntyneen 1,5–2 vuorokauden ikäisenä. Osalla vauvoista paino on laskenut liikaa, verensokeri on matala tai vauva on kellastunut. Kotiutuminen siirtyy. Vajaasyöttö ei ole aina vaaratonta. Usein vauvat kotiutuvat niin nuorena, että äidin maidonnousua on vaikea arvioida.

Jos imetysohjaus on ollut vain yleisen tavoitteen mukaista eikä yksilöllistä lisämaidontarpeen arviota, voi vauvan nälkä pitkittyä kotona. Liian moni terve vastasyntynyt palaa synnytyssairaalaan tai lastenpäivystykseen vähäisen maidonsaannin vuoksi. Missään muussa elämänvaiheessa vajaasyöttöä ei samalla tavalla sallita. ”Fed is best” -liike kuvaa täysimetystavoitteiden haittavaikutuksia hoitavien lääkäreiden tuntoja maailmalla.

THL:n 80 prosentin täysimetystavoite on epärealistisen korkea ja äitejä ja vauvoja syyllistävä. Tavoitteena pitäisi olla äitien henkilökohtaisen ohjauksen parantaminen. Monta tietä johtaa hyvään imetykseen äitiä, vauvaa tai isää uuvuttamatta.

Alkuvaiheen imetystä tukevien lisämaitojen ei ole osoitettu vähentävän myöhempää imetystä. Täysimetyksen kestoon vaikuttavat monet perheen sisäiset ja ympäristöön liittyvät tekijät. Onnistunut imetys ei ole hyvän äitiyden edellytys, eikä imettämisen haluamattomuuden pidä olla äitiyden esteenä. Kaikki vauvatkaan eivät halua tai osaa syödä rinnasta.

Suvi Mieskonen

lastentautien erikoislääkäri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.