Hekan uudet ja peruskorjatut kohteet, joiden rakentaminen on alkanut toukokuun 2016 jälkeen, ovat kokonaan savuttomia.

Nimimerkki Naapuri (HS Mielipide 4.10.) kertoi naapurinsa parveketupakoinnista Helsingin kaupungin asunnot oy:n (Heka) talossa, jossa on parveketupakointikielto. On valitettavaa, että asukas tupakoi parvekkeella kiellosta huolimatta. Hekan keinot tarttua vuokralaisten tupakointiin ovat kuitenkin rajalliset.

Hekan taloista osa on kokonaan savuttomia, ja muissa tupakointia on rajoitettu. Tupakointi on kielletty yhteisissä tiloissa, kuten porraskäytävissä ja tuuletusparvekkeilla.

Hekalla siirrytään vähitellen savuttomuuteen. Hekan uudet ja peruskorjatut kohteet, joiden rakentaminen on alkanut toukokuun 2016 jälkeen, ovat kokonaan savuttomia. Tupakointi on niissä kielletty asunnon sisätiloissa, asuntoon kuuluvilla parvekkeilla ja ulkotiloissa sekä talon yhteisissä tiloissa. 1.6.2018 tai sen jälkeen alkavissa Hekan vuokrasopimuksissa on tupakointikielto asuntojen sisätiloissa, riippumatta siitä, onko kohde savuton.

Jos talossa tupakoidaan kiellosta huolimatta, siitä voi tehdä Hekalle asumishäiriöilmoituksen. Sen perusteella Heka puuttuu tupakointikiellon rikkomiseen. Ilmoitukseen vaaditaan kahden naapurin todistus, jotta häiriö voidaan todentaa. Asumishäiriöilmoitus voi johtaa varoitukseen ja jopa asukkaan vuokrasopimuksen päättymiseen.

Jos talo ei ole savuton, Hekalle voi ilmoittaa häiritsevästä tupakansavusta. Tupakkalain mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntojen parvekkeille, asuntojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja asuntojen sisätiloihin. Ilmoituksen perusteella Heka voi hakea tupakointikieltoa kaupungin ympäristöpalveluilta.

Hekalla on nyt voimassa 11 tupakkalain mukaista parveketupakointikieltoa ja kaksi sisätupakointikieltoa.

Tupakkalain muutos, joka kieltäisi tupakoinnin sisällä asunnoissa, antaisi vuokranantajille laajemmat mahdollisuudet puuttua häiritsevään tupakointiin.

Jaana Närö

toimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka)

