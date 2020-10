Jussi Sepän kirjassa Lintujen äänet vuodelta 1922 kuvataan laululintujen ääntelyä tarkasti litteroituna ja usein nuotein merkittynä. Lehtori Seppä oli Pieksämäen yhteiskoulun luonnonhistorian ja maantiedon opettajana vuosina 1927–1946. Kirja perustuu Sepän monivuotiseen havainnointiin ja häntä on kuvattu aikansa eturiviin kuuluvaksi lintututkijaksi.

Sepän kirjassa on neljän sivun mittainen kuvaus talitiaisen (tuolloin nimeltään pakkastiainen) hyvin monenkirjavasta ääntelystä. Tekstissä kerrotaan muun muassa, että talvella on kuultavissa omituinen ”sahaaminen”, ti-tu ti-tu ti-tu ti-tu, joka keväällä muuttuu tuttuun muotoon tsi-tsi-daa tai ti-ti-tyy. Siis jo tuolloin on esiintynyt sekä kaksi- että kolmitavuista tintin laulua.

Laulun kuvaus päättyy näin: ”Pakkastiaisen laulussa huomaa selvästi eri vuodenaikojen vaikutuksen. Sen ääntely vaihtelee ilmanalan mukaan. Laulun viritys ja kokoonpano riippuu tuulesta, tuiskusta, pakkasesta, sateesta ja auringonpaisteen voimasta.”

Sven-Erik Hjelt

geofysiikan professori emeritus, Oulu

