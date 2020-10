Metsäteollisuus on ilmoittanut, että se ei tee enää työehtosopimuksia työntekijöiden ammattiliittojen kanssa.

Talvisodan aikana 23.1.1940 Suomen työnantajain keskusliitto antoi julistuksen, jossa se tunnusti ammattiliitot ja keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosapuoleksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä. Merkittävänä taustatekijänä oli käynnissä oleva talvisota ja kansallisen yhtenäisyyden lujittaminen.

Tämä niin sanottu tammikuun kihlaus oli eräs niistä seikoista, jotka edistivät talvisodan hengeksi kutsutun ilmapiirin syntymistä.

Talvisodan henkeen vedoten on tähän päivään asti vaadittu kansalaisilta yhteisiä ponnistuksia ja uhrauksia kansakunnan parhaaksi. Usein tämän suuntaiset vaatimukset ovat tulleet siltä suunnalta, jota Metsäteollisuus edustaa. Nyt se on itse rikkomassa kihlauksen, jonka sisältönä on pyrkimys yhdessä neuvotellen ratkaista ristiriidat. Aivan oikeutetusti pääministeri Sanna Marin (sd) perää Metsäteollisuudelta isänmaallisuutta monella tavalla vaikeassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa.

Matti Rintala

Helsinki

