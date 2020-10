Tupakkalain tavoite on, ettei kukaan tahtomattaan altistu savulle

Tupakointikiellot asuntoyhteisössä on koettu kuntien valvonnassa poikkeuksellisen monimutkaiseksi ja haastavaksi asiakokonaisuudeksi.

Nimimerkki Naapuri kysyi mitä tehdä, kun hänen iäkäs naapurinsa ei piittaa taloyhtiön määräämästä tupakointikiellosta (HS Mielipide 4.10.).

Tupakkalain tarkoituksena on suojella ihmisiä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tavoitteena on, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan altistumaan tupakansavulle.

Tupakkalain 78. pykälän mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakointikiellot asuntoyhteisössä on koettu kuntien valvonnassa poikkeuksellisen monimutkaiseksi ja haastavaksi asiakokonaisuudeksi. Kyseessä on perusoikeuksien kannalta hyvin herkkä osa-alue, jossa vastakkaisen suuntaiset oikeudet vaikuttavat tupakoivan ja tupakansavusta kärsivän oikeusasemaan. Erityisesti tämä koskee tupakointikieltopäätöksen noudattamisen valvontaa eli kiellon jälkeistä aikaa. Tupakointikieltojen valvonnassa on myös paljon haasteita, joihin kunnalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

Tahdonvastaisen asunnontarkastuksen kynnys on laissa hyvin korkea, ja tämän takia kunta ei käytännöllisesti katsoen pääse tarkastamaan epäillyn tupakoijan asuntoa.

Kunta voi pyynnöstä käydä tarkastuksella esimerkiksi tupakansavusta kärsivän naapurin asunnossa sekä hankkia muilla tavoin selvitystä kiellon rikkomisesta.

Ulkotilojen osalta tupakointikiellon rikkominen voidaan osassa tapauksista todeta muun muassa ulkoapäin tehdyin näköhavainnoin. Kunnalla ei ole oikeutta tai velvollisuutta hankkia selvitystä lain tai hyvän tavan vastaisilla keinoilla.

Tehokkain keino tupakoinnista aiheutuvien ongelmien ratkaisuun on osapuolien välinen keskustelu asiassa.

Jos ratkaisuun ei päästä sovittelulla, eikä asuntoyhteisö aio hakea tupakointikieltoa, vaikka edellytykset kiellon määräämiselle ovat olemassa, tupakansavusta kärsivien asukkaiden käytettävänä on terveydensuojelulain mukainen menettely. Tällöin asuntoyhteisö voi joutua korjaamaan talon rakenteita, tai tupakointikielto voidaan mahdollisesti perusteellisempien tutkimusten jälkeen määrätä viranomaispäätöksellä.

Jussi Holmalahti

johtaja, terveys, oikeudet ja teknologia -osasto

Valvira

