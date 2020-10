Poikkeusolot näkyvät myös huippuammattilaisten peliesityksissä.

Mitä jalka­pallossa tapahtuu: ­Manchester United–Totten­ham 1–6, Aston Villa–Liver­pool 7–2, Bayern München–Hertha Berlin 4–3, Atalanta–Cagliari 5–2.

Näistä vain Atalantan ottelun tulos on ”normaali” lainatakseni Kimi Räikkösen perjantain harjoitus­ajojen jälkeistä vakio­kommenttia. Atalanta tuli tunnetuksi jo viime kaudella runsas­maalisista otteluistaan, ja sama tahti jatkuu.

Poikkeus­tuloksia esiintyy joka kausi, mutta nämä kaikki esimerkit ovat viime sunnuntailta. Siis yhden päivän aikana eri Euroopan huippu­sarjoissa räiskittiin maaleja huimaan tahtiin.

Jos kaivaa hieman pidemmältä ajalta, lisää maalijuhlia löytyy helposti: Bayern München–FC Barcelona 8–2, Liverpool–Leeds 4–3, Inter–Fiorentina 4–3. . .

Mistä tulokset kertovat? Ovatko kaikki tutkineet Atalantan pelitapaa?

Näin ei varmasti ole. Sen sijaan jotain vaikutusta voi olla sillä, että otteluissa ei ole yleisöä. Italian Serie A:ssa saa ottaa tuhat katsojaa, mutta Valioliigaa, Mestarien liigaa ja Saksan Bundesliigassa Bayern Mün­chenin otteluja on pelattu tyhjille katsomoille.

Kymmenientuhansien katsojien edessä pelaaminen on varmasti erilaista kuin tyhjyyttään kumisevalla stadionilla, jossa on vain joukkueiden väkeä ja tv-kameroita käänteleviä henkilöitä. Jännitys, jännityksen puuttuminen, yleisön pauhu ja sen puuttuminen: kaikilla on merkitystä.

Vaikka tyhjille katsomoille on pelattu jo jonkin aikaa, treenipelitunteelta voi olla vaikeaa välttyä. Vaikka pelaajat ovat ammattilaisia eivätkä he lepsuile missään tilanteessa, he ovat myös ihmisiä, joille yhtä lailla ympäristötekijät merkitsevät.

Otteluita televisiosta katsova ei välttämättä eroa suuresti huomaa, sillä lähes kaikissa otteluissa on keinotekoiset yleisöäänet.

Onneksi Englannin Valioliigan otteluissa voi valita suoratoistopalvelussa myös ottelun ilman yleisöääniä: se tuo kokonaan uuden ulottuvuuden tv-katseluun ja havainnollistaa jollain lailla tyhjille katsomoille pelaamisen. Valmentajien huudot kuuluvat kuin alasarjojen otteluissa, jopa potkuäänet kajahtavat television kaiuttimista.

Näin homma jatkuu vielä pitkään. Britanniassa pelataan ilman yleisöä viimeisimpien päätösten mukaan pitkälle kevääseen asti. Niinpä minultakin katkeaa tänä syksynä yli kymmenen vuoden perinne ottelumatkasta Lontooseen Arsenalin kotiotteluun.

Maalijuhlat saavat jatkua kotisohvalta katsottuina.

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimittaja.